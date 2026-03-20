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Blu Radio  / Motor  / Ni 80 ni 120 km/h: la velocidad a la que ahorra hasta 30 % de gasolina si viaja por carretera

Ni 80 ni 120 km/h: la velocidad a la que ahorra hasta 30 % de gasolina si viaja por carretera

Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, la American Automobile Association y la DGT, hay una velocidad a la que se alcanza el punto más óptimo del consumo.

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