Ni 80 ni 120 km/h: la velocidad a la que ahorra hasta 30 % de gasolina si viaja por carretera

Después de que bajara el precio de la gasolina en Colombia, nuevamente hay riesgo de que el costo del combustible vuelva a subir y esta vez es por razones exógenas al país como lo es la guerra en Oriente Medio y el conflicto por el estrecho de Ormuz -o eso es lo que dice el Gobierno-.

Aun así, ya sea que vuelva a subir como lo hizo durante años o no, una de las preguntas más frecuentes de los conductores es cómo reducir el consumo sin dejar de usar el carro. La respuesta no está solo en el tipo de vehículo (ya que el ahorro sí se siente con un híbrido o eléctrico) o en el mantenimiento: también depende directamente de la velocidad a la que se conduce.



¿A qué velocidad se consume menos gasolina en carretera?

De acuerdo con análisis citados por entidades como el Departamento de Energía de Estados Unidos y expertos del sector automotor, el punto óptimo de consumo en la mayoría de los vehículos se alcanza alrededor de los 80 a 90 km/h.

Mantener una velocidad constante puede ayudarle al motor a consumir menos gasolina. Foto: Unsplash

La Dirección General de Tráfico en España (DGT) lo resume de forma clara: el consumo ideal se logra cerca de los 90 km/h, especialmente en vías donde esa velocidad es adecuada.

Por su parte, desde Kelley Blue Book, su editor Sean Tucker señala que conducir a unos 65 mph (aproximadamente 104 km/h) puede ser eficiente en autopistas, pero advierte que el consumo empieza a deteriorarse progresivamente a partir de los 80 km/h.



Sin embargo, cabe recordar que, en el país, los límites de velocidad varían: en ciudad suelen estar alrededor de 50 km/h, mientras que en carretera pueden alcanzar los 90 o 100 km/h, dependiendo del tramo.



¿Qué pasa si va más rápido?

El problema aparece cuando se superan ciertos umbrales. A mayor velocidad, el motor necesita más energía para vencer la resistencia del aire, lo que dispara el gasto de combustible.

Según datos técnicos citados por la DGT:



Conducir a 100 km/h en lugar de 110 km/h puede reducir el consumo hasta en un 9 %

Circular a 120 km/h puede aumentar el gasto de gasolina hasta en un 30 %

Esto explica por qué muchos conductores sienten que el tanque “rinde menos” en carretera, incluso sin cambios en la ruta.

El exceso de velocidad perjudica la capacidad de reacción de los conductores. Foto: Unsplash

¿Qué más influye para ahorrar gasolina en carretera?

Además del velocímetro, el comportamiento al volante tiene un impacto directo en el consumo. El Departamento de Energía de Estados Unidos advierte que prácticas como acelerar bruscamente o frenar de forma agresiva pueden aumentar el gasto entre:



15 % y 30 % en carretera

10 % y 40 % en tráfico urbano

Mantener una velocidad constante —por ejemplo, usando control crucero— ayuda a optimizar el rendimiento del combustible.

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Por otro lado, aunque muchas veces se pasan por alto, hay elementos básicos del vehículo que también inciden en cuánto gasta:



Presión de las llantas: llevarlas desinfladas aumenta la resistencia y puede elevar el consumo hasta en un 10 %

Carga del vehículo: más peso implica mayor esfuerzo del motor

Condiciones de la vía: pendientes, tráfico o clima pueden alterar el rendimiento

"Unos neumáticos con baja presión aumentarán la resistencia en la carretera, por lo que, con la presión adecuada, el vehículo se conducirá con mayor suavidad y podrá acelerar correctamente", dijo David Bennett, gerente sénior de automoción de la American Automobile Association.