Nueva app mide el comportamiento de velocidades en vías de Cundinamarca: busca reducir accidentes

Tras los más recientes accidentes de tránsito ocurridos en las vías de Cundinamarca, como el siniestro en el corredor Zipaquirá–Ubaté que dejó a cinco personas fallecidas, desde la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Movilidad, ha puesto en marcha una nueva estrategia tecnológica para mejorar la seguridad y planeación de los desplazamientos en el departamento.

Esta iniciativa busca brindar a los viajeros información completa, actualizada y útil sobre las condiciones de las principales carreteras.

App mide el comportamiento de velocidades en vías Cundinamarca

Por medio de su cuenta de X, el gobernador Jorge Emilio Rey, anunció el lanzamiento de una nueva aplicación denominada “Tablero de velocidades”, alojada en el Portal 360 de la Secretaría de Movilidad.

Esta herramienta tecnológica está diseñada especialmente para los viajeros, ya que les permite conocer cómo se comportan las velocidades en los 20 principales corredores de ingreso y salida del departamento.



Además, la aplicación integra información relevante al cruzar los datos de velocidad con los antecedentes de accidentalidad y el estado del clima, ofreciendo así un panorama más completo para la toma de decisiones al momento de viajar.

Tablero de velocidades.

¿Cómo ingresar y usar la aplicación?

La forma de ingresar es sencilla. Los usuarios pueden hacerlo a través de la página web de la Secretaría de Movilidad o por medio del enlace dispuesto por el gobernador.

Uno de los principales beneficios de esta aplicación es que se actualiza de manera permanente, lo que garantiza información clara, precisa y en tiempo real. Esto permite a los viajeros planear mejor sus desplazamientos, anticiparse a posibles condiciones adversas y tener mayor precaución en ciertos sectores.

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De igual forma, Rey indicó que existe presencia activa de funcionarios de movilidad en los diferentes corredores viales, trabajando de manera conjunta con la fuerza pública para garantizar desplazamientos seguros.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar esta nueva tecnología, la cual facilita los recorridos y contribuye a hacerlos más seguros en todo el departamento.