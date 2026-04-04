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Blu Radio  / Tecnología  / Aplicaciones  / Nueva app mide el comportamiento de velocidades en vías de Cundinamarca: busca reducir accidentes

Nueva app mide el comportamiento de velocidades en vías de Cundinamarca: busca reducir accidentes

Esta herramienta tecnológica está diseñada especialmente para conductores; permite conocer cómo se comportan las velocidades en los 20 principales corredores de ingreso y salida del departamento.

Nueva app mide el comportamiento de velocidades en vías Cundinamarca.
Nueva app mide el comportamiento de velocidades en vías Cundinamarca.
Foto: @JorgeEmilioRey en X. Freepik.
Por: Coralina Durán
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Actualizado: 4 de abr, 2026

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