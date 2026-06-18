Más de 10 horas sin luz: continúan emergencias por tormenta en Floridablanca y Girón

Las consecuencias de la fuerte tormenta que azotó durante las últimas horas al área metropolitana de Bucaramanga continúan generando emergencias en distintos sectores de Floridablanca y Girón.

A esta hora, cuadrillas de la Electrificadora de Santander (ESSA) y unidades del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca trabajan en el restablecimiento del servicio de energía y en la recuperación de la movilidad en los sectores de Ruitoque y Acapulco, donde decenas de familias permanecen afectadas desde hace más de 10 horas.

Los habitantes de estas zonas han manifestado su preocupación por la prolongada interrupción del servicio eléctrico y esperan que las labores de atención permitan solucionar la emergencia en el menor tiempo posible.

Uno de los puntos más críticos se registra en la vía hacia Ruitoque Alto y Acapulco. En el sector conocido como Tres Esquinas, la movilidad permanece restringida debido a la caída de árboles y postes de energía que bloquean parcialmente el corredor vial y representan un riesgo para conductores y peatones.



A esta hora técnicos de la Electrificadora de Santander y bomberos de Floridablanca trabajan en el restablecimiento del servicio de energía y la movilidad en los sectores de Ruitoque y Acapulco afectados tras una fuerte tormenta. Informa la periodista Nataly Ayala #MañanasBlu pic.twitter.com/4CPNjw8bld — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 18, 2026

Las intensas precipitaciones también provocaron crecientes súbitas en varias quebradas del municipio de Girón, especialmente en inmediaciones del sector Sinaí, donde organismos de socorro mantienen monitoreo permanente ante el riesgo de nuevas emergencias.

Entretanto, en Bucaramanga varios sectores reportan interrupciones en el suministro de energía como consecuencia de las fallas ocasionadas por la tormenta y los fuertes vientos que acompañaron las lluvias.

Fuerte aguacero provoca inundaciones, apagones y emergencias en Bucaramanga y Girón #MañanasBlu https://t.co/iGt7Nf45xD — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 18, 2026

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"Continuamos evaluando los daños ocasionados por el fenómeno climático y verificando posibles afectaciones en viviendas, infraestructura y redes de servicios públicos en la zona rural", dijo Didier Rodríguez, director de Gestión de Riesgo de Bucaramanga.

Las emergencias se presentan en medio de la actual temporada de lluvias que afecta a Santander y que ha incrementado el riesgo de inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y caída de árboles en diferentes municipios.

El IDEAM pronóstica que este jueves continuarán las lluvias en algunas zonas de Santander. Se mantendrán cielos cubiertos y se podrían presentar tormentas eléctricas #MañanasBlu pic.twitter.com/lEZ5jx9R6g — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 18, 2026

Los organismos de socorro reiteraron el llamado a la comunidad para evitar transitar por zonas con acumulación de agua, mantenerse alejados de quebradas y reportar cualquier situación de riesgo a las líneas de emergencia.

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Mientras avanzan las labores de remoción de árboles y reparación de redes eléctricas, las autoridades esperan normalizar gradualmente la movilidad y el suministro de energía en los sectores más afectados por la tormenta.