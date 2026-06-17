Bucaramanga contará con Centro de Traslado y Protección para prevenir hechos de violencia

La Alcaldía de Bucaramanga avanza en la puesta en marcha de un Centro de Traslado de Protección (CTP), un espacio que buscará prevenir hechos de violencia, intolerancia y otros comportamientos que puedan afectar la convivencia ciudadana.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Bucaramanga, Cristián Portilla, quien explicó que el proyecto funcionará en un inmueble de propiedad del municipio que será adecuado para atender a personas que se encuentren en estado de alteración y representen un riesgo para sí mismas o para terceros.

Según el mandatario, el objetivo principal del centro será intervenir de manera preventiva antes de que se materialicen conductas delictivas o situaciones que deriven en agresiones, casos de violencia intrafamiliar o hechos que alteren el orden público.

“La persona que sea sorprendida en este tipo de actos, antes de que llegue a cometer un delito, podrá ser conducida a este Centro de Traslado de Protección”, señaló Portilla.



El alcalde destacó que la estrategia no solo tendrá un componente de control y seguridad, sino también de atención social. Para ello, contará con el apoyo de un equipo interdisciplinario que evaluará las condiciones particulares de cada caso y ofrecerá alternativas institucionales para abordar las causas que originan estos comportamientos.

Entre los factores que serán analizados se encuentran problemas de desempleo, conflictos familiares, dificultades personales o afectaciones en la salud mental, situaciones que, según la administración municipal, pueden desencadenar episodios de alteración de la convivencia.

Portilla indicó que entidades como el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga (Imebu) y otras dependencias de la Alcaldía participarán en la atención de las personas trasladadas al centro, brindándoles acceso a programas de empleo, acompañamiento psicosocial y otras ofertas institucionales.

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“En una mano llevamos la autoridad, el control y la seguridad, pero en la otra tenemos que llevar oportunidades. La prevención también implica brindar alternativas para que las personas puedan superar las situaciones que las afectan”, manifestó el mandatario.