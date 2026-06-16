Metrolínea ajustará horarios de operación por vacaciones de mitad de año en Bucaramanga

Con el inicio de las vacaciones de mitad de año en colegios, instituciones técnicas y universidades, Metrolínea anunció ajustes temporales en la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga.

La medida comenzó a regir este 16 de junio y se mantendrá hasta el próximo 4 de agosto, periodo en el que históricamente se registra una reducción significativa en la cantidad de pasajeros que utilizan el sistema para desplazarse hacia centros educativos.

Según informó la entidad, durante estas semanas se implementarán cambios en los horarios de cierre de operación en días hábiles con el propósito de ajustar la oferta de transporte a la demanda real de usuarios que se presenta durante el receso académico.

La decisión busca optimizar los recursos operativos del sistema sin afectar la prestación del servicio para los ciudadanos que continúan utilizando el transporte masivo para desplazarse a sus lugares de trabajo, diligencias personales o actividades comerciales.



Metrolínea hizo un llamado a los usuarios para que programen con anticipación sus viajes y consulten los horarios de funcionamiento durante esta temporada, especialmente quienes utilizan el servicio en las últimas horas de la noche.

La empresa explicó que el personal operativo trabajará de manera articulada con los coordinadores del Transporte Público Convencional (TPC) para garantizar una adecuada finalización de las jornadas y mantener la conectividad en los diferentes municipios del área metropolitana.

El anuncio se produce en momentos en que el sistema busca mantener la estabilidad de la operación y responder a las variaciones en la demanda de pasajeros, una situación que suele presentarse cada año durante los periodos de vacaciones estudiantiles.

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Las autoridades de transporte reiteraron que estos ajustes son temporales y que, una vez finalice el receso académico y se retomen las actividades en colegios y universidades, la operación regresará a sus condiciones habituales.

Metrolínea agradeció la comprensión de los ciudadanos y reiteró su compromiso de seguir prestando un servicio seguro, eficiente y oportuno para los habitantes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.