Capturan a hombre que haría parte de red que roba la infraestructura de Metrolínea

En un operativo entre la Policía y la Alcaldía de Floridablanca fue capturado un hombre señalado de presuntamente integrar una red delincuencial dedicada al hurto y comercialización ilegal de elementos pertenecientes a la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea.

La captura se produjo en flagrancia en un taller de ornamentación ubicado en Floridablanca, donde las autoridades adelantaban labores de inteligencia y seguimiento relacionadas con el robo de materiales de las estaciones del sistema de transporte.

Según informó el gerente de Metrolínea, Emiro Castro, el detenido sería el administrador del establecimiento comercial donde fueron halladas varias piezas pertenecientes a la infraestructura del SITM.

“En un trabajo articulado entre la Alcaldía de Floridablanca y la Policía Nacional dieron captura a un sujeto presuntamente perteneciente a una banda criminal dedicada al desmantelamiento y comercialización de los elementos de las estaciones del sistema de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga”, señaló Castro.



El gerente agregó que durante el operativo se logró recuperar una importante cantidad de elementos hurtados de las estaciones de Metrolínea.

“Fueron muchísimas piezas de las estaciones las que se recuperaron en ese taller y la captura que hoy en este momento está siendo judicializada ante un juez de control de garantías. Esperamos y seguimos trabajando de la mano de la Policía Nacional del municipio de Floridablanca para recuperar los elementos que pertenecen al sistema”, añadió.

De acuerdo con el comunicado emitido por Metrolínea, las investigaciones permitieron identificar que los materiales hurtados estaban siendo trasladados y almacenados en el taller de ornamentación intervenido por las autoridades.

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Durante el procedimiento fueron recuperadas 95 tejas tipo sándwich de lámina galvanizada pertenecientes a las cubiertas de estaciones, nueve rieles de construcción en hierro, dos andamios y 32 varillas de hierro de una pulgada.

Las autoridades indicaron que este resultado representa un avance importante frente a las acciones criminales que durante los últimos años han afectado gravemente la infraestructura del sistema de transporte masivo.

Metrolínea recordó que el sistema ha sido víctima constante de hechos de vandalismo, quema de buses, daños a estaciones y desmantelamiento de estructuras por parte de redes organizadas dedicadas al hurto de estos elementos.

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El capturado deberá responder ante las autoridades judiciales por el delito de receptación, mientras avanzan las investigaciones para determinar si existen más personas vinculadas a esta estructura delincuencial.