Tenso pulso político de cara a las elecciones presidenciales: Mañanas Blu, jueves 28 de mayo 2026

Actualizado: 28 de may, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 28 de mayo de 2026:
- Lorena Chaparro, vicerrectora de la Universidad Nacional, habló de los encapuchados que desataron disturbios ayer en la institución en Bogotá.
- Armando Benedetti, ministro del Interior, se refirió de la gira regional con múltiples eventos en plaza pública del presidente Gustavo Petro.
- Roy Barreras, candidato presidencial, abordó sobre el panorama político y la recta final de la carrera por la Casa de Nariño.
- Pedro Sánchez, ministro de Defensa, se pronunció de los ataques a la fuerza pública de los últimos días y el plan de seguridad para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.
- Mauricio Lizcano, candidato presidencial, habló sobre el panorama político y la recta final de la carrera por la Casa de Nariño.
- Santiago Botero, candidato presidencial, se refirió sobre el panorama político y la recta final de la carrera por la Casa de Nariño.
- John Maya, gerente de EPM, abordó de las condiciones de los embalses y las advertencias por el fenómeno de El Niño.
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