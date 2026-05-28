Tenso pulso político de cara a las elecciones presidenciales: Mañanas Blu, jueves 28 de mayo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 28 de mayo de 2026:



Lorena Chaparro, vicerrectora de la Universidad Nacional , habló de los encapuchados que desataron disturbios ayer en la institución en Bogotá.

, habló de los encapuchados que desataron disturbios ayer en la institución en Bogotá. Armando Benedetti, ministro del Interior, se refirió de la gira regional con múltiples eventos en plaza pública del presidente Gustavo Petro.

Roy Barreras, candidato presidencial , abordó sobre el panorama político y la recta final de la carrera por la Casa de Nariño.

, abordó sobre el panorama político y la recta final de la carrera por la Casa de Nariño. Pedro Sánchez, ministro de Defensa, se pronunció de los ataques a la fuerza pública de los últimos días y el plan de seguridad para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

del próximo 31 de mayo. Mauricio Lizcano, candidato presidencial , habló sobre el panorama político y la recta final de la carrera por la Casa de Nariño.

, habló sobre el panorama político y la recta final de la carrera por la Casa de Nariño. Santiago Botero, candidato presidencial, se refirió sobre el panorama político y la recta final de la carrera por la Casa de Nariño.

John Maya, gerente de EPM, abordó de las condiciones de los embalses y las advertencias por el fenómeno de El Niño.

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