Abren investigación por colapso de placa en construcción en Floridablanca

Las autoridades de Floridablanca iniciaron una investigación para determinar las causas del colapso de una placa de concreto que era fundida en un edificio en construcción y que dejó como saldo seis personas heridas.

La emergencia ocurrió hacia la 1:30 de la tarde y obligó la activación de organismos de socorro especializados para atender a las personas atrapadas entre la estructura.

Marco Andrés Silva López, jefe de la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo de Floridablanca, explicó que el reporte preliminar indica que la falla se presentó durante el proceso de fundición de la última placa del edificio.

“Por el momento tenemos el informe de que es una falla en el proceso constructivo. Falta determinar la causa exacta, si se debe de pronto a la formaleta, al proceso constructivo o a un diseño”, señaló el funcionario.



El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca logró rescatar a dos personas que permanecían atrapadas bajo los escombros. Otras dos personas fueron auxiliadas por la brigada de emergencia de la constructora.

Silva López indicó que, superada la atención inicial de la emergencia, ahora se avanzará en una investigación técnica y estructural para establecer responsabilidades y determinar si otras áreas del edificio pudieron resultar afectadas.

“Eso nos permitirá definir, a través del ente competente, qué acciones tomar y si se requiere un estudio estructural para determinar si alguna zona de la estructura ya construida resultó comprometida”, agregó.

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Entre tanto, la Clínica Foscal entregó un balance actualizado sobre el estado de salud de los lesionados. Según el centro asistencial, seis personas -cinco hombres y una mujer con edades entre los 24 y 61 años- ingresaron al servicio de urgencias tras el accidente.

De acuerdo con el comunicado médico, cuatro de los pacientes no presentan lesiones de gravedad, mientras que los otros dos registran contusiones moderadas y permanecen bajo estricta monitorización debido a la complejidad de sus heridas.

La institución confirmó que todos los afectados continúan recibiendo atención integral y seguimiento clínico especializado.

