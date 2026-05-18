Vándalos destruyeron estación de Metrolínea en Provenza que estaba en funcionamiento

Un nuevo episodio de vandalismo volvió a golpear la debilitada infraestructura de Metrolínea en Bucaramanga. La estación de Provenza amaneció prácticamente destruida luego de un violento ataque registrado durante la noche, en el que desconocidos destrozaron vidrios, estructuras metálicas y diferentes zonas del lugar.

Las imágenes del hecho evidencian la magnitud de los daños en la estación ubicada sobre la autopista a Floridablanca, ventanales reducidos a escombros, piezas metálicas averiadas y múltiples afectaciones que dejaron fuera de servicio parte de este concurrido punto del sistema de transporte masivo.

El gerente de Metrolínea, Emiro Castro, rechazó lo ocurrido y aseguró que este tipo de hechos se han vuelto recurrentes: “Este domingo sufrimos este daño en la estación, este tipo de actos, que venimos sufriendo, afecta la operación del sistema, afecta a nuestros trabajadores y, sobre todo, a los usuarios”, señaló el directivo.

De acuerdo con información preliminar, dentro de la estación fue encontrado un martillo que, al parecer, habría sido utilizado para causar los daños contra la infraestructura pública.



El nuevo ataque generó indignación y preocupación entre usuarios y habitantes del área metropolitana, quienes denuncian el abandono del sistema, la falta de vigilancia y los constantes actos vandálicos que han venido deteriorando varias estaciones de Metrolínea.

Así quedó la estación de Metrolínea de Provenza, una de las pocas que aún permanecía en funcionamiento en Bucaramanga, tras un violento ataque vandálico registrado durante la noche. #VocesySonidos pic.twitter.com/grvm1hkinE — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 18, 2026

No es la primera vez que el sistema resulta blanco de este tipo de hechos. En los últimos meses se han reportado hurtos, incendios y daños estructurales en diferentes portales y estaciones, una situación que profundiza aún más la crisis que enfrenta el transporte masivo en Bucaramanga.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre las pérdidas económicas ni se reportan personas capturadas por este nuevo ataque.

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Mientras avanzan las investigaciones, ciudadanos y usuarios exigen mayores medidas de seguridad y presencia de las autoridades para frenar los ataques contra la infraestructura pública y evitar que Metrolínea siga quedando a merced del vandalismo.