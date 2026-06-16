Alcaldía de Bucaramanga activa protocolos tras denuncias de presuntas amenazas a artistas

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga (IMCT) informó que activó de manera inmediata las rutas institucionales y los protocolos de atención luego de conocer denuncias relacionadas con presuntas amenazas y presiones contra algunos docentes, artistas y gestores culturales de la ciudad.

Según la entidad, una vez tuvo conocimiento de los hechos, puso la información en manos de las autoridades competentes e inició el acompañamiento a las personas que habrían resultado afectadas, con el objetivo de garantizar la protección de sus derechos y contribuir al esclarecimiento de las denuncias.

Como parte de las medidas adoptadas, el IMCT anunció la realización de una jornada de orientación y recepción de denuncias, dirigida a docentes, estudiantes, artistas y gestores culturales que requieran asesoría o acompañamiento frente a estas situaciones. La actividad contará con el apoyo de entidades competentes y busca facilitar el acceso a las rutas institucionales de atención y protección.

Adicionalmente, el próximo 17 de junio se llevará a cabo un Consejo de Seguridad con participación de las autoridades municipales, escenario en el que serán expuestos estos hechos para avanzar en las investigaciones y definir acciones que permitan esclarecer las denuncias conocidas.



La directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, Nathalia Torres, aseguró que la entidad mantiene una posición firme en defensa de la libertad, la transparencia y el respeto por la comunidad artística de la ciudad.

“La institución tiene un compromiso con el talento, la cultura y las personas que la hacen posible. Ningún contrato, oportunidad o proceso depende de la ideología política de una persona. Seguiremos trabajando para garantizar escenarios seguros, transparentes y respetuosos para todos nuestros artistas y gestores culturales”, señaló la funcionaria.