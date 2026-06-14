Cae en la vía Bucaramanga-Cúcuta mujer clave para el Tren de Aragua requerida por EE. UU.

En un puesto de control de Migración Colombia ubicado en la vía Bucaramanga–Cúcuta, fue capturada una mujer de nacionalidad venezolana que era requerida con Circular Roja de Interpol y solicitada por la justicia de Estados Unidos, según confirmó el alcalde de Bucaramanga.

De acuerdo con la información entregada, la mujer se movilizaba en un bus interdepartamental cuando fue interceptada por las autoridades en medio de un operativo de verificación de antecedentes.

Capturan en vía Bucaramanga–Cúcuta a mujer venezolana con circular roja de Interpol requerida por la justicia de EEUU. Según autoridades, sería presuntamente responsable de parte del manejo financiero del Tren de Aragua y tendría antecedentes por estafa bancaria. #VocesySonidos pic.twitter.com/nGu0YPEeMI — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 14, 2026

Las autoridades señalan que la capturada estaría presuntamente vinculada con labores relacionadas con el manejo de finanzas dentro de la estructura criminal conocida como el Tren de Aragua, organización transnacional dedicada a múltiples actividades delictivas en la región.

Además, la mujer tendría antecedentes por presuntas estafas bajo la modalidad de fraude bancario, según los reportes preliminares conocidos por las autoridades.



Tras su captura, fue dejada a disposición de la Sijín y de los enlaces de Interpol en Colombia, quienes adelantan los procedimientos para definir su eventual entrega a las autoridades judiciales de Estados Unidos, país que la requiere.

Las autoridades destacaron el resultado del puesto de control como parte de los operativos de verificación migratoria y seguridad en los corredores viales del área metropolitana de Bucaramanga y la región nororiental del país.

La investigación continúa para establecer con mayor precisión el alcance de sus presuntos vínculos con estructuras criminales internacionales y su participación dentro de las actividades financieras atribuidas al grupo delincuencial.