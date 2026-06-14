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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cae en la vía Bucaramanga-Cúcuta mujer clave para el Tren de Aragua requerida por EE. UU.

Cae en la vía Bucaramanga-Cúcuta mujer clave para el Tren de Aragua requerida por EE. UU.

La mujer, de nacionalidad venezolana, fue detenida en un puesto de control de Migración Colombia; es señalada de presuntos vínculos financieros con el Tren de Aragua y antecedentes por estafa bancaria.

Capturan a mujer con Circular Roja de Interpol vinculada al Tren de Aragua
Imagen de las autoridades. Capturan a mujer con Circular Roja de Interpol vinculada al Tren de Aragua
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 14 de jun, 2026

En un puesto de control de Migración Colombia ubicado en la vía Bucaramanga–Cúcuta, fue capturada una mujer de nacionalidad venezolana que era requerida con Circular Roja de Interpol y solicitada por la justicia de Estados Unidos, según confirmó el alcalde de Bucaramanga.

De acuerdo con la información entregada, la mujer se movilizaba en un bus interdepartamental cuando fue interceptada por las autoridades en medio de un operativo de verificación de antecedentes.

Las autoridades señalan que la capturada estaría presuntamente vinculada con labores relacionadas con el manejo de finanzas dentro de la estructura criminal conocida como el Tren de Aragua, organización transnacional dedicada a múltiples actividades delictivas en la región.

Además, la mujer tendría antecedentes por presuntas estafas bajo la modalidad de fraude bancario, según los reportes preliminares conocidos por las autoridades.

Tras su captura, fue dejada a disposición de la Sijín y de los enlaces de Interpol en Colombia, quienes adelantan los procedimientos para definir su eventual entrega a las autoridades judiciales de Estados Unidos, país que la requiere.

Las autoridades destacaron el resultado del puesto de control como parte de los operativos de verificación migratoria y seguridad en los corredores viales del área metropolitana de Bucaramanga y la región nororiental del país.

La investigación continúa para establecer con mayor precisión el alcance de sus presuntos vínculos con estructuras criminales internacionales y su participación dentro de las actividades financieras atribuidas al grupo delincuencial.

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