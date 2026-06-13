Procuraduría suspende por un mes a docente en Bucaramanga por trato irrespetuoso a estudiante

La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de un mes del cargo a un docente en Bucaramanga, Santander, tras concluir un proceso disciplinario relacionado con presuntos tratos irrespetuosos hacia una estudiante durante una jornada cultural en una institución educativa del municipio.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos investigados ocurrieron el 3 de octubre de 2022, cuando el docente Rosemberg Jaramillo Mejía habría incurrido en comportamientos que constituyeron una desatención a sus deberes funcionales durante una actividad institucional.

Según la investigación, en medio de la jornada cultural, el docente habría sujetado a una estudiante de décimo grado por los hombros y posteriormente por los brazos, para luego empujarla contra una pared, situación que fue considerada dentro del proceso disciplinario como una posible falta a los deberes del servidor público.

El expediente también tuvo en cuenta la presunta existencia de expresiones verbales de contenido inadecuado dirigidas a la estudiante, lo que fue valorado por el ente de control dentro del análisis de la conducta del docente.



La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga indicó que los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad instaladas en la institución educativa, material que fue incorporado como prueba dentro del proceso disciplinario.

Con base en el análisis del caso, el Ministerio Público determinó que el servidor público vulneró el principio de moralidad en el ejercicio de la función pública, por lo que calificó la falta como grave a título de culpa gravísima.

La sanción impuesta corresponde a suspensión del ejercicio del cargo por un mes, decisión que hace parte de las medidas disciplinarias adoptadas por el ente de control frente a conductas que comprometen el correcto desempeño de los servidores públicos.

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Con esta determinación, la Procuraduría reiteró su función de vigilancia sobre la conducta de funcionarios del Estado y el cumplimiento de los deberes en entornos educativos, especialmente en lo relacionado con la protección y el respeto de los derechos de los menores de edad.