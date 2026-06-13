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Bucaramanga se prepara para el fenómeno del Niño con restricciones y medidas de prevención

Las autoridades advierten sobre posibles emergencias asociadas a altas temperaturas y eventuales problemas en el abastecimiento de agua.

fenómeno de El Niño.jpg
Fenómeno de El Niño.
Foto: AFP.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 13 de jun, 2026

La Alcaldía de Bucaramanga expidió el Decreto 0202 de 2026 con el que busca reducir los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, anunciado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), y prevenir posibles emergencias derivadas de las altas temperaturas que podrían presentarse durante los próximos meses.

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La medida contempla acciones orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad frente a escenarios como desabastecimiento de agua, incendios de cobertura vegetal y otras afectaciones relacionadas con la temporada seca.

Entre las disposiciones establecidas se encuentra la prohibición de las quemas a cielo abierto y las quemas controladas, así como restricciones al lavado de vehículos en espacio público con el propósito de promover el uso eficiente del recurso hídrico.

Además, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar prácticas que puedan generar incendios, como arrojar colillas de cigarrillo en zonas verdes o abandonar materiales inflamables y elementos de vidrio que puedan convertirse en focos de ignición por efecto de la radiación solar.

“El objetivo es anticiparnos a los efectos que pueda generar este fenómeno climático y fortalecer la preparación de la ciudadanía frente a posibles emergencias”, señaló Didier Augusto Rodríguez León, coordinador de la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La Administración Municipal informó que la Policía, las autoridades ambientales y los organismos de tránsito adelantarán labores de vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de las medidas y aplicar las sanciones correspondientes a quienes incumplan las restricciones.

Con esta decisión, el municipio busca proteger los recursos naturales, prevenir emergencias y fortalecer la seguridad de la población frente a los efectos que podría generar el fenómeno de El Niño en la región.

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