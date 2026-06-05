¿Lloverá este puente festivo en Colombia? Ideam revela cuáles serían las regiones más afectadas

Miles de colombianos se preparan para viajar durante el puente festivo de junio y una de las preguntas más frecuentes es si el tiempo permitirá disfrutar de los planes al aire libre.

La respuesta, según el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), es que las lluvias continuarán presentes en gran parte del territorio nacional y tendrán su punto más fuerte durante el domingo.

De acuerdo con el Comunicado Especial No. 062 del Ideam, las precipitaciones persistirán durante todo el fin de semana en las regiones Orinoquía, Amazonía y el norte de la región Andina. Además, se espera un fortalecimiento de las lluvias en el centro y norte de la región Pacífica, mientras que en el Caribe se presentarán eventos aislados.

El informe señala que el domingo 7 de junio será la jornada más lluviosa del puente festivo, con precipitaciones de consideración en sectores del occidente de la Orinoquía, el piedemonte llanero y varias zonas de la región Andina. También se pronostican lluvias persistentes en departamentos como Chocó, Antioquia, Santander y los que conforman el Eje Cafetero.



Lluvias en Colombia Foto: AFP

¿Qué regiones tendrán más lluvias?

Para este sábado 6 de junio, el Ideam prevé un aumento de la nubosidad y las precipitaciones sobre el occidente y norte del país. Los acumulados más significativos se registrarían en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Chocó y Valle del Cauca.

En la Orinoquía continuarán las condiciones inestables en departamentos como Arauca, Casanare y Meta, mientras que en el sur de la región Caribe podrían presentarse lluvias dispersas en Córdoba, Sucre y Bolívar.

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La situación se intensificará durante el domingo. Las proyecciones indican lluvias fuertes en el piedemonte de Meta y Casanare, así como en sectores de Cundinamarca y Boyacá. En la Amazonía, los departamentos más afectados serían Caquetá y Amazonas.

Para el lunes festivo, 8 de junio, las precipitaciones tenderán a desplazarse hacia el norte y occidente del territorio nacional. Se esperan lluvias de moderada intensidad en La Guajira, Magdalena y Cesar, además de amplios sectores de la región Pacífica. Antioquia, Santander y Norte de Santander también mantendrán probabilidad de lluvias.

¿Cómo estará el tiempo en Bogotá?

En la capital del país el panorama será más favorable para quienes tengan actividades durante las mañanas. El Ideam pronostica cielos parcialmente nublados y predominio de tiempo seco en las primeras horas del día.

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Sin embargo, no se descartan chubascos sectorizados durante las tardes del domingo 7 y lunes 8 de junio. Las temperaturas mínimas estarán cercanas a los 10 grados Celsius, mientras que las máximas oscilarán entre los 18 y 21 grados.

Lluvias AFP

Por esta razón, quienes tengan previsto asistir a eventos al aire libre o realizar desplazamientos dentro de la ciudad deberán estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas durante las horas de la tarde.

San Andrés tendría el mejor clima del puente

A diferencia de buena parte del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrá condiciones relativamente estables durante la mayor parte del fin de semana.

Según el Ideam, la probabilidad de lluvias será baja y solo podrían presentarse precipitaciones ligeras e intermitentes hacia el cierre del puente festivo.

Mientras tanto, en la región Caribe continuarán las altas temperaturas, especialmente en las zonas costeras, aunque algunas lluvias locales podrían generar un leve descenso térmico en sectores del sur de la región.

Recomendaciones para los viajeros

Ante el aumento de las lluvias, las autoridades recomiendan a los viajeros mantenerse informados sobre el estado de las vías, especialmente en zonas montañosas donde existe riesgo de deslizamientos.

También sugieren evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas y estar atentos a los reportes oficiales sobre las condiciones meteorológicas.

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Con un domingo marcado por fuertes precipitaciones en varias regiones del país, quienes planean movilizarse durante este puente festivo deberán incluir el paraguas dentro de los elementos indispensables de viaje.