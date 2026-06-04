¿Desde cuándo comenzará a aplicarse el nuevo festivo por el Día de la Virgen de Chiquinquirá?

Este jueves los colombianos recibieron una noticia que busca conmemorar una de las tradiciones religiosas más importantes del país. Con la sanción presidencial de una nueva ley, el Gobierno oficializó la creación de un festivo nacional en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, una medida que también reconoce el valor histórico, cultural y turístico de la ciudad boyacense que lleva su nombre.

La decisión convierte el 9 de julio en una fecha de celebración nacional y amplía el calendario oficial de días festivos en Colombia. La norma, además de exaltar la devoción que durante siglos ha rodeado a la Virgen de Chiquinquirá, establece que los trabajadores de los sectores público y privado tendrán derecho al respectivo descanso remunerado.

¿Desde cuándo se aplicará el nuevo festivo en Colombia?

La ley entró en vigencia tras la firma del presidente de la República, por lo que la nueva fecha festiva comenzará a regir de manera inmediata. Esto significa que, a partir de ahora, el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá quedará incorporado oficialmente al calendario nacional.

Virgen de Chiquinquirá Foto: ChatGPT

Según quedó establecido en el artículo 6 de la norma, cada 9 de julio será considerado un día festivo de carácter nacional y de obligatorio cumplimiento en todo el territorio colombiano.



Sin embargo, aunque la conmemoración religiosa se mantendrá en esa fecha, el descanso laboral se aplicará bajo las reglas de la Ley Emiliani, que permite trasladar ciertos festivos al lunes siguiente para generar puentes festivos.

¿Cuándo será el primer puente festivo por esta celebración?

Para 2026, el 9 de julio caerá entre semana, por lo que el descanso remunerado se trasladará al lunes 13 de julio. De esta manera, los colombianos tendrán un nuevo puente festivo en el calendario nacional.

Lo que debe saber sobre el nuevo festivo

Fecha de la celebración: 9 de julio de cada año.

9 de julio de cada año. Motivo: Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Cobertura: Todo el territorio nacional.

Todo el territorio nacional. Beneficiarios: Trabajadores del sector público y privado.

Trabajadores del sector público y privado. Primer puente festivo: Lunes 13 de julio de 2026.

La iniciativa no solo crea un nuevo día de descanso. También busca rendir homenaje a Chiquinquirá, municipio de Boyacá considerado uno de los principales destinos de turismo religioso en Colombia.

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La ley recuerda que en 2026 se cumplirán 440 años del llamado milagro de la renovación de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, ocurrido el 26 de diciembre de 1586, un hecho que marcó la historia religiosa del país y convirtió a la ciudad en un lugar de peregrinación para miles de fieles.

Además, la norma contempla acciones encaminadas a fortalecer la conservación del patrimonio cultural, impulsar proyectos de infraestructura y promover estrategias de divulgación sobre la relevancia histórica y religiosa de la denominada Capital Religiosa de Colombia.

Colombia tendrá 19 festivos oficiales

Con la incorporación de esta nueva fecha, el país suma un total de 19 días festivos en el año. La medida representa un reconocimiento a una de las celebraciones religiosas más representativas de Colombia y, al mismo tiempo, abre la puerta para fortalecer el turismo y la economía alrededor de Chiquinquirá y su tradición centenaria.