¿Cuándo es el nuevo festivo en Colombia? día de descanso por la Virgen de Chiquinquirá

Los colombianos tendrán un nuevo día festivo en el calendario nacional tras la sanción de la ley que declara el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como una celebración de carácter nacional.

La norma establece que el 9 de julio de cada año será reconocido oficialmente como la festividad de la patrona de Colombia. Sin embargo, debido a la aplicación de la Ley Emiliani, el descanso remunerado se trasladará al lunes siguiente cuando corresponda.

Por esa razón, muchos ciudadanos se preguntan: ¿cuándo será el nuevo festivo en Colombia? Este año, el día de descanso se disfrutará el lunes 13 de julio, lo que dará lugar a un nuevo puente festivo en el país.

¿Por qué habrá un nuevo festivo en Colombia?



La ley fue aprobada para exaltar la importancia religiosa, histórica y cultural de la Virgen de Chiquinquirá, considerada la patrona de Colombia y una de las figuras más veneradas por los fieles católicos.

Además, la iniciativa busca rendir homenaje al municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, al cumplirse 440 años del denominado milagro de la renovación de la imagen de la Virgen, ocurrido en 1586.

Fecha del nuevo festivo en Colombia

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• Celebración religiosa: 9 de julio de cada año.

• Descanso festivo en 2026: lunes 13 de julio.

• Motivo: Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

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• Cobertura: todo el territorio nacional.

¿Cuántos festivos tendrá Colombia?

Con la entrada en vigencia de esta ley, Colombia suma un nuevo día de descanso oficial a su calendario. El país ya es uno de los que más festivos tiene en América Latina, y ahora incorpora una fecha dedicada a una de las tradiciones religiosas más importantes de su historia.

La declaratoria también contempla acciones para promover el turismo religioso, la conservación del patrimonio cultural de Chiquinquirá y la difusión de la historia de la ciudad boyacense a nivel nacional.

Así las cosas, quienes se preguntan cuándo es el nuevo festivo en Colombia ya tienen la respuesta: el descanso asociado a la celebración de la Virgen de Chiquinquirá se disfrutará este año el 13 de julio, convirtiéndose en un nuevo puente festivo para millones de colombianos.