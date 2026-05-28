Ideam monitorea posible llegada de polvo del Sahara al Caribe colombiano

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, informó que mantiene seguimiento permanente al desplazamiento de una nube de polvo del Sahara que podría alcanzar sectores del Caribe colombiano y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina entre miércoles y jueves.

De acuerdo con el comunicado especial emitido por la entidad, el fenómeno atmosférico avanza sobre el océano Atlántico y, según los modelos internacionales de pronóstico, tendría incidencia en algunas zonas del norte del país durante los próximos días.

El Ideam explicó que el monitoreo se realiza mediante análisis de imágenes satelitales, modelos atmosféricos y herramientas especializadas para el seguimiento de aerosoles y calidad del aire. La entidad indicó que también se apoya en información suministrada por el servicio CAMS de Copernicus para rastrear el transporte de polvo sahariano sobre el Caribe.

¿Qué es el polvo del Sahara?

Según el organismo, la llamada Capa de Aire del Sahara, conocida como Saharan Air Layer (SAL), corresponde a una masa de aire seca y cargada de partículas provenientes del desierto africano. Este fenómeno suele presentarse entre finales de primavera y comienzos de otoño en el hemisferio norte, con desplazamientos periódicos hacia el oeste.



El informe detalla que esta capa puede extenderse entre 1.500 y 6.000 metros de altura en la tropósfera y está asociada con vientos fuertes que oscilan entre 36 y 90 kilómetros por hora. Estas corrientes se concentran especialmente en las zonas central y occidental del océano Atlántico Norte.

Actualmente, la nube de polvo del Sahara se localiza al norte de Venezuela, en la parte posterior de la onda tropical número cinco. Los modelos atmosféricos más recientes prevén leves incrementos en las concentraciones de material particulado en sectores del Caribe colombiano y el área insular.

¿Cómo impactaría el polvo del Sahara a Colombia?

Frente a los posibles efectos del fenómeno, el Ideam aclaró que, por ahora, no se evidencian impactos significativos sobre las precipitaciones ni sobre las temperaturas en Colombia. Sin embargo, recomendó a las autoridades ambientales locales reforzar el seguimiento a los sistemas de vigilancia de calidad del aire.

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La entidad también advirtió que la presencia de polvo del Sahara podría generar molestias en personas sensibles o con afecciones respiratorias. Por ello, recomendó medidas preventivas básicas como el uso de tapabocas y gafas de protección en las zonas donde se registren mayores concentraciones de partículas.

Finalmente, el Ideam señaló que continuará realizando monitoreo permanente sobre la evolución de este fenómeno atmosférico y reiteró que informará oportunamente cualquier cambio que pueda presentarse en las condiciones previstas para el Caribe colombiano y el área insular.