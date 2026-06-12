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Autoridades en el Valle inician campaña para promover uso racional del agua por fenómeno de El Niño

Las autoridades ambientales se encuentran haciendo monitoreo constante de los embalses de Salvajina y Sara Brut, los cuales cuentan con niveles superiores al 80 %.

Ola de calor en el Valle del Cauca.
Ola de calor en el Valle del Cauca.
Foto: Gobernación del Valle.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

Con la confirmación del Ideam del inicio del fenómeno del Niño en el país, las autoridades ambientales en el Valle del Cauca activaron el plan de contingencia para atender cualquier emergencia que se genere como consecuencia de esta sequía extrema, además de garantizar el abastecimiento de agua en el departamento.

Desde la corporación autónoma regional del Valle del Cauca, CVC, se indicó que si bien la temperatura seguirá aumentando con el transcurso de los meses, por el momento se descarta el riesgo de que en alguno de los 42 municipios se inicie un racionamiento de agua, a excepción de Buenaventura, que actualmente atraviesa una contingencia por el daño en una de las tuberías de su acueducto.

"Hemos iniciado unas campañas de uso eficiente del agua, anticipándonos a este fenómeno que se consolidará fuertemente entre julio y septiembre. Debemos de reutilizar el agua. No se duche por más de cuatro minutos, por favor. Tercero, si va a regar los jardines, riéguelos en un horario oportuno. 6:00 de la mañana o 6:00 de la tarde", señaló el gerente de Acuavalle, Jorge Enrique Sánchez.

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Las autoridades ambientales se encuentran haciendo monitoreo constante de los embalses de Salvajina y Sara Brut los cuales abastecen agua a la ciudad de Cali, y municipios del centro y norte del Valle respectivamente, ambos cuentan con niveles superiores al 80 %, lo que garantiza el suministro de agua en el departamento.

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