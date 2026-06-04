Valle del Cauca declara emergencia humanitaria en 40 municipios por crisis en la salud

La crisis de la salud en el Valle del Cauca alcanzó un punto crítico.

Con cerca de 2.000 servicios cerrados, urgencias operando con una sobreocupación de hasta el 220 % y miles de pacientes enfrentando dificultades para acceder a medicamentos, citas y tratamientos, la Gobernación declaró la emergencia humanitaria en 40 municipios del departamento.

Según las autoridades, la situación ha generado graves afectaciones para los pacientes y ha incrementado los riesgos para la vida de miles de vallecaucanos.

Además, la crisis financiera que atraviesa el sector está impactando tanto a hospitales públicos como privados, por lo que fue necesario adoptar esta medida extraordinaria.



"En respuesta a esto se ha procedido a la declaración de una emergencia humanitaria. La situación de prestación de servicios de los vallecaucanos en la actualidad es dramática. Seguimos sin la entrega de medicamentos, tenemos una oferta de servicios disminuida, eso ha provocado una desatención de las personas que produce un empeoramiento de la enfermedad y un incremento de la mortalidad esperada. Entonces se ha declarado una emergencia humanitaria", dijo Lesmes.

A través de una circular dirigida a las EPS e IPS del departamento, la Gobernación ordenó la adopción de medidas inmediatas y extraordinarias para evitar el colapso total de la red de atención.

Además, anunció que en las próximas horas será presentada una acción popular contra diferentes entidades del Gobierno Nacional con el propósito de exigir soluciones urgentes frente a la crisis.

Publicidad

"Hemos analizado la situación de la prestación de servicios de salud, la desatención de los pacientes y, sobre todo, la sobreocupación de los servicios de urgencia de la red pública y privada en todos los niveles de atención, así como la afectación en la salud de las personas, los atrasos en las atenciones y el incremento de las morbilidades y las mortalidades alrededor de esta situación, producto de una crisis del sector salud. Por eso la acción será con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud", expresó la funcionaria.

Mientras tanto, el Valle del Cauca permanecerá en alerta amarilla y se implementarán acciones coordinadas entre hospitales públicos y privados para optimizar la capacidad de respuesta del sistema.

También hicieron un llamado a los ciudadanos para utilizar adecuadamente los servicios de salud y acudir a las urgencias únicamente cuando la vida o la integridad de las personas se encuentren en riesgo.