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Misión diplomática de EE. UU trabajará con el Valle del Cauca para reforzar seguridad en la región

El encargado de negocios de la embajada América dijo que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a cooperar en la lucha contra los grupos armados ilegales.

Encuentro de gobernadora del Valle con misión diplomática de EE. UU.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de may, 2026

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se reunió con una delegación diplomática de Estados Unidos para discutir temas claves de seguridad para el departamento

Uno de los puntos que se trató fueron los reiterados ataques aéreos hechos por drones que no solo han afectado a la fuerza pública sino a la comunidad.

Yaran jilsnman, encargado de Negocios de la misión americana, aseguró que los bajos precios del mercado internacional permite que los grupos armados tengo un acceso más fácil a estos dispositivos

“Tenemos que enfrentar juntos los problemas de seguridad. Para nosotros es un tema prioritario y hemos dispuesto capacidades del FBI, nuestras fuerzas militares, inteligencia y comunicaciones. Ya hemos sostenido conversaciones con el Ministerio de Defensa y es un asunto muy importante para Estados Unidos”, señaló el diplomático.

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Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Roro manifestó la necesidad de revisar las alertas emitidas por el Gobierno estadounidense y sus recomendaciones para no visitar el departamento, asegurando que esto ha afectado la inversión extranjera , lo que provoca que la economía del departamento se estanque

“En el departamento tenemos gran potencial en desarrollo social, aportamos el 10% del PIB al país y nos estamos transformando en materia de infraestructura. Para nosotros es muy importante fortalecer la seguridad; ya hemos invertido significativamente en tecnología, trabajamos por nuestros jóvenes y esperamos articular esfuerzos para atender estas necesidades”, afirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro.

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Además de seguridad en este encuentro también se habló de proyectos importantes para el desarrollo de la región como el Tren de Cercanías, programas sociales y apuestas educativas que buscan abrir más oportunidades para los vallecaucanos.

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