Incautan dos toneladas de estupefacientes en controles en carreteras del Valle del Cauca

En medio de los operativos adelantados por las autoridades de tránsito en las vías del Valle del Cauca durante este puente festivo, la Policía incautó cerca de dos toneladas de estupefacientes en diferentes hechos.

El más reciente de ellos fue confirmado por el ministro de defensa Pedro Sánchez, a través de X, quien señaló que en Jamundí se encontraron 1.2 toneladas de cocaína, ocultas en un camión con destino al puerto de Santa Marta, al parecer, la droga pertenecería a alias 'Palustre', líder de la estructura criminal 'La Gran Alianza', que pretendía enviar el cargamento hacia Centroamérica.

Por otra parte, en medio de los corredores seguros desplegados en el Valle, la policía incautó más de 800 kilos de marihuana, en acciones realizadas en los municipios de San Pedro y Florida, tres vehiculos fueron interceptados después de haber hecho caso omiso a la señal de pare de los uniformados.

"En el primer caso, en la vía Cali - Andalucía, e el sector del peaje de Betania, jurisdicción de San Pedro, fueron hallados 30 paquetes de diferentes tamaños, que contenían una sustancia vegetal que por sus características, se asemeja al estupefaciente conocido como la marihuana, con un peso de más de 450 kilogramos.



En un segundo resultado, este sobre la vía Calandra, jurisdicción del municipio de Florida, dos automotores, una camioneta y un vehículo tipo taxi fueron interceptados, Al inspeccionarlos, fueron hallados cerca de 40 paquetes de diferentes tamaños, que contenían marihuana tipo exótica, con un peso de más de 410 kilogramos", dijo el coronel Justo Riveros, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Valle.

En medio de estos operativos fueron capturadas tres personas quienes deberán responder por el delito de tráfico de estupefacientes. Los controles en las vías se mantendrán especialmente en el marco del 'Plan Retorno'.