Doce personas han muerto en accidentes de tránsito en el Valle del Cauca durante este puente festivo

Se refuerzan los controles en las vías del Valle del Cauca, en el marco del 'Plan Retorno', según las autoridades a partir de las 2:00 de la tarde se incrementa el número de viajeros que regresan a casa este lunes festivo.

En lo corrido del fin de semana, se han impuesto 149 comparendos, principalmente por no portar licencia de conducción, también por el incumplimiento de las normas de tránsito por parte de varios motociclistas, y la revisión técnico mecánica vencida. Además, se han inmovilizado cuatro vehículos.

El balance más lamentable está en la siniestralidad, pues en los 9 accidentes de tránsito registrados este fin de semana en las carreteras del departamento, han perdido la vida cinco personas.

"Al momento, se ha movilizado un promedio de 250.000 vehículos. Lamentablemente tenemos que informar que de los accidentes viales que hemos atendido, tenemos cinco personas fallecidas, cuatro de ellas en diferentes puntos de la vía Buga-Buenaventura, otra persona más en la vía Cali-Andalucía, a la altura de Sabaletas", aseguró el coronel Justo Riveros, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Valle.



En Cali las muertes en accidente de tránsito también han generado alerta entre las autoridades durante este puente festivo, siendo la mayoría de las víctimas motociclistas. Siete personas han perdido la vida, en ocho siniestros en las vías de la capital vallecaucana.

A las 4:00 de la tarde inicia en Cali el pico y placa para ingresar a la ciudad por la vía al mar desde el kilómetro 18. De 4:00 a 6:00 de la tarde se permitirá el ingreso de vehículos con placas terminadas en número par, y de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, los vehículos impares.