Accidentes de tránsito en Antioquia dejan un motociclista muerto y bus volcado en menos de 24 horas

Dos accidentes de tránsito registrados en las últimas horas en Antioquia encendieron las alertas de las autoridades y dejaron como saldo una persona fallecida y varios daños materiales.

El hecho más grave ocurrió en la vía que comunica a Santa Fe de Antioquia con el sector de Cativo, a la altura de La Chorquina, donde un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un fuerte accidente de tránsito. Según información preliminar, la víctima falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto, generando conmoción entre conductores y habitantes del sector que presenciaron la emergencia.

Tras el siniestro, unidades de atención y autoridades competentes llegaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas exactas de este lamentable hecho vial.

Por otra parte, un bus de la empresa Coonorte sufrió un aparatoso accidente en la zona de influencia de Hidroituango durante la tarde de este martes.



De acuerdo con los reportes iniciales, el vehículo se movilizaba por el sector conocido como la bajada al Bombillo, justo después de pasar por el túnel falso, cuando al parecer presentó una falla mecánica al quedarse sin frenos.

Dos graves accidentes de tránsito se registraron en las últimas 24 horas en vías de Antioquia, dejando un motociclista muerto y un bus de la empresa Coonorte volcado. En el segundo hecho no hubo personas lesionadas, solo daños materiales. #VocesySonidos pic.twitter.com/BT1KDq3PRf — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 13, 2026

A pesar de la gravedad de la situación, el conductor logró maniobrar de manera oportuna para evitar una tragedia mayor. Las autoridades y personal de la zona confirmaron que el incidente no dejó víctimas fatales ni personas lesionadas, y que únicamente se reportaron daños materiales.

Las autoridades reiteraron a conductores de vehículos particulares y de servicio público la importancia de extremar las medidas de precaución y realizar revisiones mecánicas periódicas, especialmente en corredores viales de alta complejidad como los del occidente y norte antioqueño.