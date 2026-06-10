Investigan a secretario de Transito de Girón por condicionar agua a cambio de votos

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Juan Carlos Pinto Lorza, actual secretario de Tránsito de Girón, por su presunta participación en hechos de constreñimiento al sufragante durante las elecciones territoriales de 2023. En se momento Pinto Lorza se desempeñaba como secretario de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gestión del Riesgo del municipio.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos ocurrieron en octubre de ese año, cuando el entonces funcionario tenía entre sus responsabilidades coordinar el abastecimiento de agua potable a diferentes sectores del municipio.

Según la investigación, Juan Carlos Pinto Lorza habría utilizado su posición como servidor público para presionar a los habitantes del barrio Antigua Constituyente con el fin de favorecer a un candidato específico a la Alcaldía de Girón durante la campaña electoral de 2023, que sería Campo Elías Ramírez, quien salió electo como alcalde.

La Fiscalía sostiene que el funcionario presuntamente condicionó la entrega del servicio de agua potable al cumplimiento de una serie de exigencias políticas por parte de la comunidad. Entre ellas, la entrega de listados con datos personales de al menos 20 ciudadanos, la asistencia a reuniones proselitistas, la realización de publicaciones de apoyo en redes sociales y la participación activa en actividades de campaña.



Para los investigadores, estas conductas podrían constituir una vulneración a la libertad del elector y al ejercicio democrático, al presuntamente utilizar recursos y funciones del Estado para influir en la voluntad de los votantes.

El proceso judicial avanza luego de que la Fiscalía recopilara elementos materiales probatorios y evidencia (videos) que permitirían sustentar la imputación por el delito de constreñimiento al sufragante.

Durante la audiencia, Juan Carlos Pinto Lorza no aceptó los cargos formulados por el ente investigador y negó cualquier responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.

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Este caso se suma a otras investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades electorales registradas durante las elecciones regionales de 2023 en distintas zonas de Santander, donde las autoridades han reforzado los controles para garantizar la transparencia de los procesos democráticos y sancionar posibles actos de presión o compra de apoyos políticos para los próximos procesos electorales en ese departamento.