Seis candidatos se inscribieron para la Alcaldía de Girón en elecciones atípicas

El proceso de inscripción para las elecciones atípicas en Girón cerró este miércoles 3 de diciembre, dejando en firme a seis candidatos que buscarán ocupar la Alcaldía el próximo 18 de enero. El ganador completará el periodo institucional hasta 2027, tras la anulación de la elección anterior.

En el listado figura nuevamente el exalcalde Campo Elías Ramírez, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado debido a doble militancia. Ramírez vuelve a competir con el aval del partido Liga y del Partido de La U.

Por el Partido Conservador se inscribió William Mantilla, quien ya había participado en los comicios anteriores, logrando la segunda votación más alta. Pese a ello, no asumió la curul de oposición en el Concejo Municipal.

Desde la Colombia Humana, Diego Armando Moreno vuelve a presentar su candidatura. En la elección de hace dos años obtuvo 1.417 votos.



El candidato Misael Luna Domínguez se registró con el aval de La Fuerza de la Paz y aseguró que, de llegar al cargo, uno de sus principales propósitos será articular su gestión con las juntas de acción comunal.

El ingeniero Óscar Álvarez, propietario del Atlético Bucaramanga, oficializó su aspiración con el aval del Nuevo Liberalismo y el coaval del Partido Liberal. Es originario de Ocaña, Norte de Santander, donde también aspiró a la Alcaldía hace dos años.

Finalmente, Fernando Serrano Reina se inscribió con el aval del Partido ASI. En la elección pasada buscó una curul en la Asamblea de Santander.

Con el cierre del registro, inicia ahora la etapa de campaña en la que los seis aspirantes deberán presentar sus propuestas a los ciudadanos de Girón antes de la jornada electoral de enero.