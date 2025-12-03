Medidas de seguridad para partido entre Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima

El coronel en retiro Reynaldo Rojas, secretario del Interior de Bucaramanga, anunció una serie de medidas de seguridad que se implementarán para el crucial encuentro entre Atlético Bucaramanga Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, correspondiente a la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay II.

Tras la sesión del Comité de Fútbol, Reynaldo Rojas detalló las disposiciones destinadas a garantizar una jornada segura y un ingreso ordenado al escenario deportivo.

Según explicó el funcionario, se autorizó la apertura de fronteras para permitir que la barra del equipo visitante llegue al estadio. Los seguidores del Tolima deberán ubicarse exclusivamente en la tribuna norte-baja, bajo supervisión y con los elementos previamente autorizados.

Respecto al control de acceso, se mantendrán las restricciones para menores de edad. No podrán ingresar a las tribunas sur ni norte; quienes asistan deberán ubicarse en las graderías oriental u occidental y, en el caso de niños menores de cinco años, deberán estar acompañados por un padre o adulto responsable.



El comité también aprobó el uso de algunas luces y juegos pirotécnicos controlados. Entre tanto, la Policía Nacional implementará tres anillos de seguridad y requisas estricta para evitar el ingreso de elementos no permitidos y asegurar el orden durante la jornada.

Las puertas del escenario abrirán a las 5:30 de la tarde, otorgando un margen de tres horas para el ingreso del público, puesto que el encuentro está programado para iniciar a las 8:30 de la noche. Rojas hizo un llamado a los aficionados para llegar temprano, con el fin de agilizar las filas generadas por los procedimientos de requisa.

Finalizado el partido, estimado alrededor de las 10:30 de la noche, se dispondrá un operativo especial de acompañamiento policial para la salida de los asistentes y su traslado seguro hacia las zonas de transporte público.

El secretario del Interior aseguró que todas estas medidas buscan garantizar que la afición disfrute del evento deportivo en condiciones de tranquilidad y convivencia, y reiteró la invitación a apoyar al equipo de la ‘Ciudad Bonita’ con una conducta respetuosa y responsable.