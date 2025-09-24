Respuesta de Leonel Álvarez sobre Atlético Nacional inquietó a hinchas del Bucaramanga

Hasta ahora continúa la búsqueda en Atlético Nacional de un nuevo director técnico luego de que se desmintiera la supuesta llegada de Pablo Guede. Medios aliados al club aseguraron que “trabajan pacientemente” para elegir la persona adecuada, aunque en redes sociales los hinchas han propuesto sus propios nombres y uno especial que suena cada rato: Leonel Álvarez.

El ‘tierno’ del fútbol colombiano no ha sido ajeno al cuadro verdolaga, de hecho, fue el artífice del gol del penal que le dio la Copa Libertadores al equipo en 1989 al igual que hizo parte de la base de ‘Pacho’ Maturana en los 90s con los puros criollos; por eso, cada nada lo piden como “técnico perfecto” para la institución.

Leonel Álvarez dirigió a Bucaramanga en la Copa Libertadores Foto: AFP

Leonel Álvarez aclara si llegará o no a Atlético Nacional

Ante los diferentes rumores y su supuesto deseo de llegar al cuadro paisa, Leonel aclaró la situación en diálogo con Arley Deportes al asegurar que “es feliz en Bucaramanga”, pero frente a la postura sobre el equipo verdolaga no le cerró la puerta del todo y generó inquietudes si en un futuro podría darse su salida.

“Tengo un contrato con Bucaramanga y yo estoy feliz, contento acá. Desde luego el fútbol es muy dinámico y hoy estamos acá, mañana no, pero yo tengo un compromiso, una responsabilidad muy grande (…) El hecho de que lo quieran a uno equipos grandes, de jerarquía, como Nacional es muy bueno también. Yo me lo tomo con tranquilidad. Ahora estoy en Bucaramanga, tengo una responsabilidad, un compromiso enorme con la institución, con los directivos, con los hinchas que son la razón de ser, con los periodistas y con la ciudad”, dijo el técnico antioqueño.



Si bien su postura fue clara al expresar su deseo de continuar en Bucaramanga, no le cerró la puerta a los antioqueños y algunos hinchas leopardos vieron esto como una posibilidad a futuro si los verdolagas llegarán con una oferta en donde “no la rechazaría”.

Así le ha ido a Álvarez con Atlético Bucaramanga

Llegó a inicios de 2025 al conjunto leopardo en donde ha acumulado un rendimiento de 59.05 % en un total de 35 partidos dirigidos con 18 victorias, 8 empates y 9 derrotas. Llevó al equipo hasta los octavos de final de la Copa Libertadores.

Su objetivo será conseguir la segunda estrella del equipo santandereano y aseguró que “trabaja para darle una alegría a la ciudad”.