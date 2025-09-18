No sería Pablo Guede, este nombre se perfila para ser técnico de Atlético Nacional

Avanza el trabajo de las directivas de Atlético Nacional para cerrar el contrato del próximo entrenador del equipo tras la salida del argentino Javier Gandolfi por malos resultados a nivel local, además de un irregular manejo de grupo y llevando a la reducción del nivel de varios jugadores que se encontraban en su mejor momento cuando llegó.

En redes sociales, algunos periodistas aseguraron que el negocio con Pablo Guede estaba cerrado para sentarse en el mando verdolaga, pero esta información fue desmentida por otros medios, que, incluso, negaron la información de que supuesta lo había recomendado Reinaldo Rueda, sino que era un “invento social”.

Pero apareció el nombre de otro entrenador que sería del deseo de las directivas de Atlético Nacional y que, este 2025, tuvo un gran nivel en su último club, tanto así que los hinchas no entendieron por qué terminó saliendo pese al excelente rendimiento que tuvo el plantel.



El técnico que buscan cerrar en Atlético Nacional

Tras que “desmintieran” el nombre de Pablo Guede en redes sociales, el de Vicente Sánchez tomó fuerza como el favorito de la directiva verdolaga. Incluso, en Instagram su esposa confirmó la negociación y que “todo se encuentra en manos de Dios para que se dé”.

Oriundo de Montevideo, Uruguay, Vicente Sánchez comenzó su carrera como entrenador en este 2025 bajo el mando de Cruz Azul en donde tuvo un nivel impresionante quedando campeón de la Concacaf Champions League y subcampeón del fútbol mexicano, que a la fecha los hinchas del club mexicano no entienden por qué terminó saliendo.



“Hay un tiempo para todo. Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo”, fueron las palabras del entrenador en su más reciente posteo en Instagram.

Vicente Sánchez // Foto: AFP

Los números y el estilo de juego de Vicente Sánchez

Llegó el primer semestre del 2025 al Cruz Azul en donde alcanzó a dirigir 28 partidos en el cuadro mexicano con un rendimiento de 72.84 % con ideas modernas, usando cantera y teniendo a su lado las licencias al día, mismas que buscan en Atlético Nacional.

Fue campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf y subcampeón de la Liga MX. Además, según el periodista Néstor Restrepo, lo tildan de un técnico “organizado” y “moderno”, del gusto del cuadro paisa.

Vicente Sánchez, campeón con Cruz Azul // Foto: AFP