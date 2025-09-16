Atlético Nacional confirmó salida de Gandolfi y anunció quién lo reemplazará por ahora

El Atlético Nacional anunció este martes que el argentino Javier Gandolfi deja de ser su entrenador luego de que el equipo perdiera 0-1 en casa con el Atlético Bucaramanga en la undécima jornada del Torneo Finalización de Colombia.

La decisión de prescindir de los servicios del argentino llega luego de ese encuentro, que el equipo terminó perdiendo 0-3 en el escritorio porque Gandolfi alineó en el segundo tiempo a cuatro jugadores extranjeros, una infracción ya que en la liga colombiana sólo pueden jugar en un equipo tres futbolistas foráneos al mismo tiempo.

"Tras un proceso de evaluación adelantado en los últimos días, la institución y el director técnico Javier Gandolfi, junto a su cuerpo técnico, han decidido de mutuo acuerdo dar por terminada su vinculación con Atlético Nacional", señaló el club en un comunicado.

Javier Gandolfi en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Durante su paso por el conjunto de Medellín, Gandolfi ganó la Superliga, pero fracasó en la Copa Libertadores, en la que cayó en octavos de final contra Sao Paulo, y en el Torneo Apertura, en el que quedó eliminado en los cuadrangulares semifinales a manos del Independiente Santa Fe, que se coronó campeón.

"Durante este tiempo, la relación con el profesor Gandolfi se caracterizó por el respeto, el profesionalismo y la disposición permanente de poner su conocimiento y experiencia al servicio de nuestro proyecto. A Javier y a su cuerpo técnico les expresamos nuestro agradecimiento por su trabajo y les deseamos los mejores éxitos en sus futuros proyectos", agregó Atlético Nacional.

El estratega argentino deja al equipo verdolaga en el séptimo lugar de la liga con 17 puntos, a cuatro del líder Atlético Bucaramanga, y en cuartos de final de la Copa Colombia, de la que el conjunto de Medellín es el campeón vigente.

El excentrocampista Diego Arias quedó como entrenador encargado del equipo mientras los directivos confirman "el nuevo cuerpo técnico".