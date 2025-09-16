Este es el perfil de técnico que busca Atlético Nacional y estos son los candidatos

Pese que Atlético Nacional no ha publicado un comunicado confirmando la salida del técnico Javier Gandolfi tras el detonante de poner cuatro extranjeros en cancha, periodistas y medios cercanos a la institución aseguraron que ya es un hecho que Sebastián Arango y Gustavo Fermani, presidente y director deportivo del club, trabajan en buscar su reemplazo para recuperar el camino que lograron en el segundo semestre del 2024.

Sin duda la persona que asuma el mando del conjunto verdolaga no solo deberá recuperar el nivel de equipo, sino la confianza de los jugadores para alcanzar el rumbo que antes el plantel tenia, que, incluso, llegó a ilusionar a los hinchas de alcanzar la gloria continental, que no se logró al caer en octavos de final de la Copa Libertadores.

Presidente de Atlético Nacional habla de la continuidad de Gandolfi // Fotos: Atlético Nacional y AFP.

¿Qué técnico busca Atlético Nacional?

La base del proyecto de Nacional ha sido que el técnico cuente con licencia internacional, que sepa manejar las fuerzas básicas para darle vitrina a los futbolistas más jóvenes y, sobre todo, que le saque 100 % provecho al centro de alto rendimiento para tener el mejor equipo del país en lo competitivo.

Según el periodista Pipe Sierra, desde la dirigencia se encuentran descartados los técnicos colombianos por lo menos en el plan A, B y C del equipo, pues el objetivo será traer uno extranjero y descartó a Vicente Sánchez, Luis Zubeldia, entre otros, que quedaron por fuera. Además, el español Miguel Ángel Ramírez fue el primer contactado y el primer en decirle no al cuadro verdolaga.

Reinaldo Rueda, leyenda de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Descartados, según el mencionado, Alexis Henríquez, Alejandro Restrepo, Leonel Álvarez, Juan Cruz Real, Rafael Dudamel, Alberto Gamero, Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda.

Pero sí hay posibles candidatos de quiénes podrían asumir la dirección técnica del equipo:



Posibles candidatos de Atlético Nacional

En la carpeta de Atlético Nacional aparecen nombres europeos, argentinos, uruguayos, incluso, mexicanos, pero, por ahora, el proceso de contratación con el plan A, B y C se encuentran en ‘paro’ a la espera de confirmar la salida de Gandolfi, que no ha sido oficial a raíz de un tema de cifras en su contrato y la indemnización de su contrato al cortarse antes de tiempo.



Los números de Gandolfi en Nacional

El técnico argentino se despidió del fútbol colombiano con un rendimiento del 54.25 %, de un total de 51 partidos dirigidos con un saldo de 22 victorias, 17 empates y 12 derrotas, pero con el título de la Superliga BetPlay.

Pero el bajo rendimiento del equipo le costó su puesto en el cuadro verdolaga, pues varios futbolistas de peso perdieron el rumbo desde su llegada a la institución y redujeron su mercado, que, incluso, antes sonaba en el fútbol europeo.