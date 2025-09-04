¿Por qué Gandolfi no salió tras eliminación de Atlético Nacional en Libertadores?

Regresan las críticas en el entorno de Atlético Nacional, que comenzaron desde que el final primer semestre de la Liga BetPlay cuando el equipo no logró llegar a la gran final del fútbol profesional colombiano y la cual empeoró con la eliminación del plantel en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Pero los hinchas verdolagas en redes sociales han apuntado a un nombre como el “culpable”: Javier Gandolfi, el técnico que, hasta ahora, no ha convencido en el equipo y ha tenido un rendimiento irregular, añadido al partido que tuvo este 3 de septiembre frente a Deportes Quindío por los octavos de final de la Copa BetPlay.



¿Por qué Javier Gandolfi no salió pese a eliminaciones?

Hace poco en diálogo con Blu Radio, el presidente Sebastián Arango fue enfático que, por el momento, el club no contempla la salida de staff ni futbolistas a menos de que sea estrictamente necesario, es decir, que el objetivo desde la dirigencia es seguir adelante con el proyecto deportivo y las personas que se encuentran actualmente en la institución.

“Nosotros, como lo mencionaba también en esta rueda de prensa, aquí estamos todos en permanente evaluación y no nos trazamos unos horizontes particulares, sino que la evaluación es en el día a día. Nosotros, como lo he manifestado, queremos que el cuerpo técnico cumpla su contrato. Creemos que eso es la demostración de que las cosas se hicieron bien y estamos, como siempre lo decimos, que es seguir avanzando en la Copa Libertadores, ser campeones en diciembre, mostrar un fútbol vistoso, agradar al hincha y queremos que nuestra hinchada sepa que en eso estamos enfocados en este momento, en trabajar, en poner el equipo en el punto necesario para conseguir todos esos objetivos e iremos evaluando en el día a día cada una de las situaciones para tomar las decisiones que tengan que tomar, pero hoy nuestro foco y nuestra concentración están todas orientadas a que el equipo esté en su más alto nivel, a que los jugadores estén en plenitud de condiciones”, dijo el presidente en Blu Radio.

Presidente de Atlético Nacional habla de la continuidad de Gandolfi // Fotos: Atlético Nacional y AFP.

¿Existe una relación cercana entre Gandolfi y Gustavo Fermani?

No. Lo cierto es que se conocían por encima, pero han forjado una relación hasta ahora en Atlético Nacional. Pese a rumores en redes sociales de un supuesto deseo del director deportivo de que continúe, lo cierto es que, según el presidente, las decisiones del club de entradas y salidas pasan por toda la junta deportiva que decide el futuro de la institución.