¿Por qué Gandolfi no salió tras eliminación de Atlético Nacional en Libertadores?

Crecen las críticas en torno al nivel cuadro verdolaga y el trabajo del argentino Javier Gandolfi, que sigue sin convencer a la afición antioqueña.

Javier Gandolfi.jpg
Javier Gandolfi //
Foto: Atlético Nacional
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 06:02 p. m.

Regresan las críticas en el entorno de Atlético Nacional, que comenzaron desde que el final primer semestre de la Liga BetPlay cuando el equipo no logró llegar a la gran final del fútbol profesional colombiano y la cual empeoró con la eliminación del plantel en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Pero los hinchas verdolagas en redes sociales han apuntado a un nombre como el “culpable”: Javier Gandolfi, el técnico que, hasta ahora, no ha convencido en el equipo y ha tenido un rendimiento irregular, añadido al partido que tuvo este 3 de septiembre frente a Deportes Quindío por los octavos de final de la Copa BetPlay.

¿Por qué Javier Gandolfi no salió pese a eliminaciones?

Hace poco en diálogo con Blu Radio, el presidente Sebastián Arango fue enfático que, por el momento, el club no contempla la salida de staff ni futbolistas a menos de que sea estrictamente necesario, es decir, que el objetivo desde la dirigencia es seguir adelante con el proyecto deportivo y las personas que se encuentran actualmente en la institución.

“Nosotros, como lo mencionaba también en esta rueda de prensa, aquí estamos todos en permanente evaluación y no nos trazamos unos horizontes particulares, sino que la evaluación es en el día a día. Nosotros, como lo he manifestado, queremos que el cuerpo técnico cumpla su contrato. Creemos que eso es la demostración de que las cosas se hicieron bien y estamos, como siempre lo decimos, que es seguir avanzando en la Copa Libertadores, ser campeones en diciembre, mostrar un fútbol vistoso, agradar al hincha y queremos que nuestra hinchada sepa que en eso estamos enfocados en este momento, en trabajar, en poner el equipo en el punto necesario para conseguir todos esos objetivos e iremos evaluando en el día a día cada una de las situaciones para tomar las decisiones que tengan que tomar, pero hoy nuestro foco y nuestra concentración están todas orientadas a que el equipo esté en su más alto nivel, a que los jugadores estén en plenitud de condiciones”, dijo el presidente en Blu Radio.

Gandolfi y presidente de Atlético Nacional.jpg
Presidente de Atlético Nacional habla de la continuidad de Gandolfi //
Fotos: Atlético Nacional y AFP.

¿Existe una relación cercana entre Gandolfi y Gustavo Fermani?

No. Lo cierto es que se conocían por encima, pero han forjado una relación hasta ahora en Atlético Nacional. Pese a rumores en redes sociales de un supuesto deseo del director deportivo de que continúe, lo cierto es que, según el presidente, las decisiones del club de entradas y salidas pasan por toda la junta deportiva que decide el futuro de la institución.

