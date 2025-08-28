Publicidad

Deportes  / Fútbol Colombiano  / ¿Atlético Nacional puso a prueba física a Marlos Moreno para poder ficharlo?

¿Atlético Nacional puso a prueba física a Marlos Moreno para poder ficharlo?

El volante antioqueño volvió al club que lo vio a nacer con el objetivo de volver a ser "feliz" en el fútbol y en la vida para volver, incluso, al radar de la Selección Colombia.

Marlos Moreno en Atlético Nacional.jpg
Marlos Moreno en Atlético Nacional //
Foto: Atlético Nacional
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: agosto 28, 2025 05:04 p. m.

Para los hinchas de Atlético Nacional el mejor fichaje de este segundo semestre de 2025 fue el volante Marlos Morenos, quien pese no haber tenido su mejor recorrido en el fútbol internacional, fue bien recibido por la afición y, hasta ahora, ha cumplido la expectativa que tenía el entorno verdolaga en él.

“Realmente es un proceso complicado durante Europa, temas que, lastimosamente, no se pudieron dar. Pero bueno… aquí estamos en Nacional, felices, contentos y con mi gente, mi familia, bueno esperemos que sean años maravillosos para todos”, expresó el futbolista de Atlético Nacional en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.

Marlos Moreno en Atlético Nacional (1).jpg
Marlos Moreno en Atlético Nacional //
Foto: X @nacionaloficial

¿Cómo se dio su fichaje a Atlético Nacional? ¿Tuvo pruebas?

“No. Todo fue muy rápido. Estaba muy cerca de firmar con Estudiantes de la Plata o Godoy Cruz y había una oferta de Arabia. Pero yo subí una foto justo con mis hijos jugando en la cancha con el escudo de Nacional y me llama el presidente, llegamos a una conversación y se lo comenté a mi esposa, mi madre y ver que mis hijos vuelvan a estar estables. Que estén en el país de donde son sus padres. De volver a ser feliz, volver a ser importante, tener competencia y pelear por títulos, eso fue fundamental para llegar a Atlético nacional”, contó.

¿Cuál es su objetivo en esta segunda etapa en Atlético Nacional?

Marlos Moreno aseguró que “quiere volver a ser feliz” y para eso regresó a Medellín, recordar ese tiempo cuando debutó con apenas 14 años al mando de Pompilio Páez y, ahora, el club tiene los objetivos más ambiciosos en el país y con lo que, según él, “es la mejor nómina del país” se podrá pelear por todo lo que se disputa durante el proceso, pese a la eliminación de la Copa Libertadores y siempre con el hambre de competir contra todos los partidos y rivales.

