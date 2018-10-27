Publicidad

  • Atlético Nacional en Copa Libertadores (7).jpg
    Atlético Nacional en Copa Libertadores //
    Foto: AFP
    Fútbol Colombiano

    Futbolista de Atlético Nacional quedó en el once ideal de octavos de Copa Libertadores

    De acuerdo con Conmebol, el futbolista verdolaga se destacó al liderar el equipo en ataque y romper la fortaleza de Sao Paulo en varios puntos del partido.

  • Marlos Moreno y Gustavo Fermani en Atlético Nacional.jpg
    Esto dijo Gustavo Fermani sobre Marlos Moreno //
    Fotos: Atlético Nacional
    Fútbol Colombiano

    Esta fue la reacción de Gustavo Fermani por la llegada de Marlos Moreno a Atlético Nacional

    El extremo regresa al equipo tras 9 años por el mundo sin encontrar un estabilidad deportiva, pero con la ilusión de volver a alcanzar lo mejor de sí mismo.

  • Marlos Moreno en Atlético Nacional.jpg
    Marlos Moreno en Atlético Nacional //
    Foto: AFP.
    Fútbol Colombiano

    Así le ha ido a Marlos Moreno antes de su regreso a Atlético Nacional: más de 10 equipos

    El extremo, que fue campeón de la Copa Libertadores con el equipo en 2016, fue oficializado para el segundo semestre de este 2025 y esto debe saber de su recorrido por Europa.

  • Marlos Moreno.jpg
    Marlos Moreno //
    Foto: AFP
    Fútbol Colombiano

    ¿Es posible el regreso de Marlos Moreno a Atlético Nacional este 2025?

    En redes sociales los hinchas comenzaron una campaña para que regrese el extremo al cuadro verdolaga. Pero, ¿se podría dar su segunda etapa en Colombia?

  • 242316_Marlos Moreno. Foto: AFP
    Marlos Moreno. Foto: AFP
    Deportes

    Respeto y valores están por encima de la fama: Eladio Tamayo tras ganar demanda contra Nacional

    Además, explicó cuáles eran las bases de la demanda y qué estaban solicitando ante los altos tribunales del fútbol, que a propósito, el Club Leonel Álvarez se convirtió con esta decisión en “el primer club de aficionados que ganaba una demanda internacional ante un club tan grande como Nacional”.

  • 318527_BLU Radio. Marlos Moreno / Foto: Instagram @marlosmoreno17
    BLU Radio. Marlos Moreno / Foto: Instagram @marlosmoreno17
    Practicante Web BluRadio 2
    Deportes

    ¡Volvió al gol! Marlos Moreno marca después de más dos años

    El colombiano anotó la última vez con la Selección Colombia en junio del 2016.

  • 299057_marlos_moreno_-_twitter_flamengo.jpg
    marlos_moreno_-_twitter_flamengo.jpg
    Deportes

    Flamengo oficializa la contratación de Marlos Moreno

    Moreno tiene contrato con el Manchester City y, tras dejar el Girona español, fue cedido al Flamengo hasta diciembre de este año.

  • 141088_marlos.jpg
    marlos.jpg
    Deportes

    ¿Fin de la novela? Marlos Moreno entrena con Flamengo antes del anuncio oficial

    El atacante, de 21 años, ya superó los exámenes médicos y espera la llegada de unos documentos para certificar el traspaso.

  • 267135_Foto Marlos Moreno: AFP
    Foto Marlos Moreno: AFP
    Deportes

    El nuevo destino de Marlos Moreno sería un grande de Brasil

    El delantero colombiano llegará este sábado a Río de Janeiro.

  • 267135_Foto Marlos Moreno: AFP
    Foto Marlos Moreno: AFP
    Deportes

    Marlos Moreno, ¿cerca de regresar al fútbol colombiano?

    El Manchester City estaría cediéndolo a un club en el que retome el ritmo de competencia y dispute torneos internacionales.

