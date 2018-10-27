Blu Radio Marlos Moreno
Marlos Moreno
Futbolista de Atlético Nacional quedó en el once ideal de octavos de Copa Libertadores
De acuerdo con Conmebol, el futbolista verdolaga se destacó al liderar el equipo en ataque y romper la fortaleza de Sao Paulo en varios puntos del partido.
Esta fue la reacción de Gustavo Fermani por la llegada de Marlos Moreno a Atlético Nacional
El extremo regresa al equipo tras 9 años por el mundo sin encontrar un estabilidad deportiva, pero con la ilusión de volver a alcanzar lo mejor de sí mismo.
Así le ha ido a Marlos Moreno antes de su regreso a Atlético Nacional: más de 10 equipos
El extremo, que fue campeón de la Copa Libertadores con el equipo en 2016, fue oficializado para el segundo semestre de este 2025 y esto debe saber de su recorrido por Europa.
¿Es posible el regreso de Marlos Moreno a Atlético Nacional este 2025?
En redes sociales los hinchas comenzaron una campaña para que regrese el extremo al cuadro verdolaga. Pero, ¿se podría dar su segunda etapa en Colombia?
Respeto y valores están por encima de la fama: Eladio Tamayo tras ganar demanda contra Nacional
Además, explicó cuáles eran las bases de la demanda y qué estaban solicitando ante los altos tribunales del fútbol, que a propósito, el Club Leonel Álvarez se convirtió con esta decisión en “el primer club de aficionados que ganaba una demanda internacional ante un club tan grande como Nacional”.
¡Volvió al gol! Marlos Moreno marca después de más dos años
El colombiano anotó la última vez con la Selección Colombia en junio del 2016.
Flamengo oficializa la contratación de Marlos Moreno
Moreno tiene contrato con el Manchester City y, tras dejar el Girona español, fue cedido al Flamengo hasta diciembre de este año.
¿Fin de la novela? Marlos Moreno entrena con Flamengo antes del anuncio oficial
El atacante, de 21 años, ya superó los exámenes médicos y espera la llegada de unos documentos para certificar el traspaso.
El nuevo destino de Marlos Moreno sería un grande de Brasil
El delantero colombiano llegará este sábado a Río de Janeiro.
Marlos Moreno, ¿cerca de regresar al fútbol colombiano?
El Manchester City estaría cediéndolo a un club en el que retome el ritmo de competencia y dispute torneos internacionales.