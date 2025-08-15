Futbolista de Atlético Nacional quedó en el once ideal de octavos de Copa Libertadores

Terminaron los choques de ida de los octavos de final de Copa Libertadores, que, a excepción del duelo entre Palmeiras y Universitario (4-0), la mayoría están abiertos para la vuelta en donde cualquiera podría pasar a la siguiente fase del torneo y Conmebol dio a conocer lo más destacado de la semana, por supuesto, incluyendo el once ideal de la fecha.



Marlos Moreno, el futbolista de Atlético Nacional en el once ideal

Pese el empate vs. Sao Paulo y la tensión que se vivió en el compromiso por algunas discusiones en la tribuna, al igual que los dos penales fallados por Edwin Cardona, Marlos Moreno sí vivió una noche que jamás olvidará y es que en poco tiempo en su regreso al verdolaga, demostró su nivel alto en este choque contra el cuadro paulista.

Moreno fue la figura del compromiso gracias a su calidad por la banda izquierda, dejando atrás en varias ocasiones a los futbolistas de Sao Paulo y ayudando a sus compañeros a llegar al último cuarto del área para intentar a anotar. Salió aplaudido por el Atanasio Girardot y volvió a enamorar a la hinchada con ese nivel.

Marlos Moreno en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Este fue el 11 ideal de los octavos de la Copa Libertadores

Rafael (Sao Paulo). Paulo Díaz (River Plate). Gustavo Gómez (Palmeiras). Vitinho (Botafogo). Artur (Botafogo). Santiago Ascacíbar (Estudiantes de la Plata)., Terans (Peñarol). Marlos Moreno (Atlético Nacional). Bruno Henrique (Flamengo). Vitor Roque (Palmeiras). J. López (Palmeiras).

Marlos Moreno en el once ideal de la Copa Libertadores // Foto: Conmebol

¿Cuándo disputará Atlético Nacional la vuelta vs. Sao Paulo?

La oportunidad de clasificar a la próxima ronda se mantiene viva y el próximo martes, 19 de agosto, el cuadro verdolaga visitará el estadio Morumbí con la ilusión de conseguir la clasificación a cuartos de final. El duelo se encuentra programado para las 7:30 de la noche y contará con transmisión del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que se disfrutará tanto en la señal de radio como de YouTube.