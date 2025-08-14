Publicidad

Adiós a Miguel Uribe
Atentado a representante Triana
Caso Álvaro Uribe

Deportes  / Fútbol  / Este dato ilusiona a hinchas de Atlético Nacional para visitar a Sao Paulo

Este dato ilusiona a hinchas de Atlético Nacional para visitar a Sao Paulo

Pese el empate en el partido de ida, los hinchas del cuadro paisa mantienen viva la ilusión para el choque de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Atlético Nacional vs. Sao Paulo (5).jpg
Atlético Nacional vs. Sao Paulo //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: agosto 14, 2025 05:12 p. m.

El próximo martes, 19 de agosto, Atlético Nacional buscará la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores en Brasil visitando a Sao Paulo, esto tras empatar sin goles en el duelo de ida en el estadio Atanasio Girardot (0-0), que no será fácil lograrlo en el mítico Morumbí.

Pero este rival no es nuevo para el cuadro verdolaga, de hecho, se han enfrentado en varias ocasiones y hay un historial que ilusiona al equipo paisa para este duelo en territorio brasileño.

Atlético Nacional vs. Sao Paulo 2025 (1).jpg
Atlético Nacional vs. Sao Paulo 2025 //
Foto: AFP

Así le ha ido a Atlético Nacional en el Morumbí

El dato que ilusiona a los hinchas verdolagas antes de visitar territorio brasileño por los octavos de final de Copa Libertadores es que, hasta ahora, el cuadro paisa no ha perdido en el mítico Morumbí en instancias definitivas de Copa Libertadores.

Solo se registran dos derrotas: en 2008 y 2013, pero una fase de grupos de Libertadores y la otra en cuartos de final de la Copa Sudamericana. Pero en instancias definitivas de Copa Libertadores lo hizo en 2016 cuando venció a los paulistas 2 a 0, también los eliminó en 2014 por la semifinal de la Sudamericana; por ende, el equipo paisa tiene un balance positivo visitante este estadio.

Atlético Nacional vs. Sao Paulo 2016.jpg
Atlético Nacional vs. Sao Paulo 2016 //
Foto: AFP

Este es el historial de Atlético Nacional y Sao Paulo por torneos Conmebol

  • Sao Paulo 1-0 Nacional - Grupo 7 de Copa Libertadores
  • Nacional 1-1 Sao Paulo - Grupo 7 de Copa Libertadores
  • Nacional 0-0 Sao Paulo - Cuartos de final de Copa Sudamericana
  • Sao Paulo 3-2 Nacional - Cuartos de final de Copa Sudamericana
  • Nacional 1-0 Sao Paulo - Semifinales de Copa Sudamericana
  • Sao Paulo 1-0 Nacional - Semifinales de Copa Sudamericana (ganó Nacional en penales)
  • Nacional 2-1 Sao Paulo - Semifinales de Copa Libertadores
  • Sao Paulo 0-2 Nacional - Semifinales de Copa Libertadores

¿Cuándo y a qué será el duelo de vuelta de Copa Libertadores?

Este partido se encuentra programado para este martes, 19 de agosto, en horas de la noche en el Morumbí, puntualmente a las 7:30 de la noche. Contará con transmisión de Blu Radio.

