Este dato ilusiona a hinchas de Atlético Nacional para visitar a Sao Paulo

El próximo martes, 19 de agosto, Atlético Nacional buscará la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores en Brasil visitando a Sao Paulo, esto tras empatar sin goles en el duelo de ida en el estadio Atanasio Girardot (0-0), que no será fácil lograrlo en el mítico Morumbí.

Pero este rival no es nuevo para el cuadro verdolaga, de hecho, se han enfrentado en varias ocasiones y hay un historial que ilusiona al equipo paisa para este duelo en territorio brasileño.

Atlético Nacional vs. Sao Paulo 2025 // Foto: AFP

Así le ha ido a Atlético Nacional en el Morumbí

El dato que ilusiona a los hinchas verdolagas antes de visitar territorio brasileño por los octavos de final de Copa Libertadores es que, hasta ahora, el cuadro paisa no ha perdido en el mítico Morumbí en instancias definitivas de Copa Libertadores.

Solo se registran dos derrotas: en 2008 y 2013, pero una fase de grupos de Libertadores y la otra en cuartos de final de la Copa Sudamericana. Pero en instancias definitivas de Copa Libertadores lo hizo en 2016 cuando venció a los paulistas 2 a 0, también los eliminó en 2014 por la semifinal de la Sudamericana; por ende, el equipo paisa tiene un balance positivo visitante este estadio.

Atlético Nacional vs. Sao Paulo 2016 // Foto: AFP

Este es el historial de Atlético Nacional y Sao Paulo por torneos Conmebol

Sao Paulo 1-0 Nacional - Grupo 7 de Copa Libertadores

Nacional 1-1 Sao Paulo - Grupo 7 de Copa Libertadores

Nacional 0-0 Sao Paulo - Cuartos de final de Copa Sudamericana

Sao Paulo 3-2 Nacional - Cuartos de final de Copa Sudamericana

Nacional 1-0 Sao Paulo - Semifinales de Copa Sudamericana

Sao Paulo 1-0 Nacional - Semifinales de Copa Sudamericana (ganó Nacional en penales)

Nacional 2-1 Sao Paulo - Semifinales de Copa Libertadores

Sao Paulo 0-2 Nacional - Semifinales de Copa Libertadores

¿Cuándo y a qué será el duelo de vuelta de Copa Libertadores?

Este partido se encuentra programado para este martes, 19 de agosto, en horas de la noche en el Morumbí, puntualmente a las 7:30 de la noche. Contará con transmisión de Blu Radio.