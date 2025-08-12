EN VIVO: Atlético Nacional vs. Sao Paulo, online y gratis la Copa Libertadores 2025

Noche de Copa Libertadores en Medellín con el anhelado choque Atlético Nacional vs. Sao Paulo en el Atanasio Girardot, el coloso de la 70 que recibirá más de 35.000 almas que vivirán al máximo este encuentro internacional entre verdolagas y paulistas, que será crucial en los objetivos de ambas escuadras.

La pelota rodará a las 7:30 de la noche (hora colombiana) en el Atanasio Girardot, que se espera un lleno total de hinchas verdes y una pequeña parte de la hinchada visitante por este choque. Por supuesto, la señal irá por ESPN y Disney Plus como habitualmente ha sucedido con los torneos Conmebol, pero este, 12 de agosto, los fans tendrán otra alternativa totalmente gratis.



Vea EN VIVO Atlético Nacional vs. Sao Paulo aquí

Desde las 7:00 de la noche, con la previa de este compromiso, el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio tendrá la narración EN VIVO de este compromiso, acompañado de una mesa de analistas que irán transmitiendo todo lo que pase en este compromiso de Copa Libertadores. Tanto hinchas verdolagas como de otros interesados, lo podrán vivir por la señal radial como en YouTube, gratis y online.

Así van las apuestas de este duelo de Copa Libertadores

No será un duelo fácil, pero la localía y el calor del Atanasio Girardot le da el respaldo al cuadro verdolaga para obtener la victoria este 12 agosto, algo que también se ve reflejado en las casas de apuestas que apuntan a la victoria de Atlético Nacional con una cuota de pago de 2.20, en comparación con 3.50 de Sao Paulo, que, por supuesto, también querrá sacar el resultado en condición de visitante. Por su parte, el empate se encuentra en un 3.00 con una probabilidad de 33.33 %.



Apuestas de Atlético Nacional vs. Sao Paulo

Resultado más probable: Atlético Nacional 1-0 Sao Paulo con el 22 %.

Atlético Nacional 1-0 Sao Paulo con el 22 %. Más de 2.5 goles en este partido: cuota de 4.20.

cuota de 4.20. Edwin Cardona protagonista: cuota de 6.50.

cuota de 6.50. Nacional gana + ambos equipos anotan: cuota de 4.85.

cuota de 4.85. Gol de Alfredo Morelos: cuota de 5.25.

Atlético Nacional vs. Sao Paulo // Foto: AFP

Pronóstico del partido, ¿quién ganará, según la IA?

ChatGPT, la IA de OpenAI, indicó que el favorito para el choque de ida es Atlético Nacional con una probabilidad de victoria de 47 %, pero no descarta un posible 0-0 en este compromiso debido al alto rendimiento de ambos equipos en este tipo de instancias continentales.

"La mayoría de predicciones sugieren un partido cerrado, potencialmente un empate sin goles, o en su defecto una victoria ajustada de Nacional. Las probabilidades muestran un leve favoritismo local, aunque sin desequilibrio marcado", indicó.



Historial de resultados Atlético Nacional vs. Sao Paulo

Atlético Nacional 2-1 Sao Paulo (2016).

Sao Paulo 0-2 Atlético Nacional (2016).

Sao Paulo 1-1 Atlético Nacional (2014).

Atlético Nacional 1-0 Sao Paulo (2014).

Atlético Nacional 0-0 Sao Paulo (2013).

Posibles alineaciones de este partido