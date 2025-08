Esto pasará con Gandolfi si Atlético Nacional queda eliminado de la Copa Libertadores

Faltan pocos días para que, finalmente, Atlético Nacional dispute nuevamente los octavos de final de la Copa Liberadores en medio de una ola de críticas por parte de los hinchas hacia el técnico del equipo, Javier Gandolfi, a quien le han pedido en redes sociales que deje el cargo al mando del cuadro verdolaga por “no cumplir” los objetivos.

Pero en diálogo con Blu Radio, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, enfatizó en que el técnico argentino cuenta con el respaldo y, al igual que cualquier empleado, se evalúa en el día a día con el cumplimiento de metas y metodología de trabajo, que, hasta ahora, no ha significado problema bajo la mirada del comité.

En ese orden de ideas, Gandolfi aunque quede eliminado de los octavos de final de la Copa Libertadores -enfrentando a Sao Paulo-, la decisión del club será seguir el proceso y conforme vayan avanzando las cosas se tomarán decisiones, pero, actualmente, el objetivo es que cumpla su contrato en la institución.

“Nosotros, como lo mencionaba también en esta rueda de prensa, aquí estamos todos en permanente evaluación y no nos trazamos unos horizontes particulares, sino que la evaluación es en el día a día. Nosotros, como lo he manifestado, queremos que el cuerpo técnico cumpla su contrato. Creemos que eso es la demostración de que las cosas se hicieron bien y estamos, como siempre lo decimos, que es seguir avanzando en la Copa Libertadores, ser campeones en diciembre, mostrar un fútbol vistoso, agradar al hincha y queremos que nuestra hinchada sepa que en eso estamos enfocados en este momento, en trabajar, en poner el equipo en el punto necesario para conseguir todos esos objetivos e iremos evaluando en el día a día cada una de las situaciones para tomar las decisiones que tengan que tomar, pero hoy nuestro foco y nuestra concentración están todas orientadas a que el equipo esté en su más alto nivel, a que los jugadores estén en plenitud de condiciones”, dijo el presidente en Blu Radio.



Estos son los números de Javier Gandolfi

El técnico argentino llegó al cuadro verdolaga en enero de 2025 tras la sorpresiva renuncia del mexicano Efraín Juárez. En pocos días de trabajo el nuevo timonel consiguió la SuperLiga BetPlay para completar el tricampeonato que arrancó desde el segundo semestre del 2024.

Hasta ahora solo ha disputado 39 partidos como técnico de Atlético Nacional, registrando un rendimiento del 54. 7 % con un saldo de 18 victorias, 10 empates y 11 derrotas, además de conseguir la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

Las critican hacia él, por parte de hinchas, han nacido en parte por el rendimiento irregular del plantel y el bajo nivel Marino Hinestroza, Andrés Román, entre otros, en los últimos encuentros, que, según ellos, se debe al trabajo del timonel argentino.

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional // Foto: AFP

¿Si Atlético Nacional no queda campeón este año, qué pasará?

“Quiero concentrarme en este momento en hacer todo lo necesario para que la historia nos entregue el título que queremos luchar y el avance en la Copa Libertadores como lo tenemos planeado. Tenemos todo un semestre por delante y queremos concentrarnos en eso y vamos, no, estamos trabajando incansablemente en la búsqueda de esos dos objetivos que te he mencionado”, dijo el presidente sobre ese hipotético escenario.



¿Y los fichajes?

Asimismo, el presidente verdolaga aseguró que las llegadas de Facundo Batista, Jorman Campuzano, Marlos Moreno, Juan Bauza y César Haydar van alineadas a los objetivos en la institución, pensando en potenciar la plantilla, haciendo énfasis en los que ya están.

“Desde la dirección deportiva con el cuerpo técnico se van identificando e hicimos un cambio muy estructural hace un año que digamos fue nuestro inicio deportivamente hablando donde salieron más o menos 16 jugadores de la plantilla, se sumaron igual cantidad y sentimos que ahí estuvo digamos el punto de giro relevante donde nosotros lo que queríamos era consolidar una base que nos permitiera fortalecer un proyecto de mediano a largo plazo que en el fútbol eso es complejo y sobre todo en un equipo colombiano lograr sostener tres semestres seguidos una plantilla no es un dato menor y por eso hicimos mucha mucho énfasis no con el ánimo de distraer como muchas personas piensan sino de hacer precisamente que la gente no olvide el perfil del tipo de jugadores que tiene el Atlético Nacional”, añadió.

Presidente de Atlético Nacional habló de los fichajes // Fotos: Atlético Nacional