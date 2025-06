Este podría ser el reemplazo de Gandolfi si sale de Atlético Nacional

Tras la eliminación vs. Millonarios, Atlético Nacional comenzó a trabajar de cara al segundo semestre del 2025 en donde buscarán la estrella de Navidad y avanzar de octavos de final de la Copa Libertadores. Pero empieza a moverse el mercado de posibles salidas, entre esas, del técnico Gandolfi.

Y es que, tras la derrota en Medellín, los hinchas verdolagas comenzaron a pedir la salida del técnico argentino de las filas verdiblancas ante los malos resultados que ha tenido el equipo en el último mes. Pese que el técnico dijo que su continuidad se encuentra firme, algunas fuentes comienzan a hablar de un posible reemplazo al mando de Atlético Nacional.

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional // Foto: AFP

“El común denominador es que piensen lo que dicen, pero cuando llegué firmé un contrato por dos años, no por objetivo y hay distintos que sí logramos, pero este, tristemente, no lo logramos. Firmé un proyecto y si no tendríamos que cambiar el formato. Estoy con fuerza, obvio dolido como el plantel y que se encuentra obligado a ganar. Lo dije alguna vez, empatar es perder, pero estoy con fuerza y convencido que esto es fútbol, duele y deja triste, pero de hoy cada uno tiene un tiempo para hacer un gol”, expresó, dando por sentada su continuidad en el cuadro verdolaga.

No obstante, el periodista Fabio Poveda, de Blog Deportivo de Blu Radio, reveló que en carpeta de Atlético Nacional apareció el nombre de un técnico extranjero, que hace poco se encontraba dirigiendo en el país y sería una gran opción para tomar el mando del conjunto verdolaga.

“El principal impase es que no se ha desvinculado del Deportivo Cali, entonces mientras que no lo haga, se complica el panorama. Por otro lado, el profesor Alfredo Arias interesa a dos equipos grandes, donde uno de ellos es Atlético Nacional”, contó, que, además, también interesa al Junior de Barranquilla ante la inminente salida de César Farías.

Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali. Foto: @AsoDeporCali.

Los números de Alfredo Arias en Colombia

No sería el primer club colombiano al cual dirigiría, pues, de hecho, hace poco terminó su etapa con Deportivo Cali y elevó el interés de otras instituciones en el país. Antes pasó por Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, en donde tuvo buenos resultados y muy cerca de obtener títulos.

Ha dirigido un total de 173 partidos en el fútbol colombiano con un saldo de 71 victorias, 60 empates y 42 derrotas, que lo deja con un historial positivo de cara a una posible etapa en el conjunto verdolaga.