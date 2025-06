¿Adiós Gandolfi? Esto dijo el técnico de Atlético Nacional sobre su salida

Chiflados y hasta insultados salieron los futbolistas de Atlético Nacional tras la derrota este domingo, 8 de junio, frente a Independiente Santa Fe por la fecha 3 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-I, que dejó al equipo casi eliminado de este primer semestre del fútbol colombiano.

La lluvia de críticas, según hinchas en redes sociales, apuntaron a una sola persona: el técnico de Atlético Nacional, Javier Gandolfi, quien no consigue una victoria desde el 14 de mayo en el Atanasio Girardot enfrentando a Bahía de Brasil (1-0), es decir, casi un mis sin sacar 3 puntos, tanto de local como visitante.

Atlético Nacional vs. Santa Fe // Foto: Atlético Nacional

Ante todas estas críticas, en rueda de prensa post partido vs. Santa Fe, el técnico verdolaga le respondió al hincha sobre su salida y el porqué el mal momento del plantel que no consigue ganar hace rato quedando casi eliminado de la Liga BetPlay.

“Podemos explicar de mil maneras y seguramente no va a llenar a ninguna hincha, como no nos llena a nosotros. Hoy el vestuario es tristeza, dolor, pero entendemos que esto es fútbol y que no nos entrenamos para pasar por estos momentos (…) El respaldo primero de mis jugadores, cien por ciento, les agradezco cada partido que terminamos, la entrega, el sacrifico y el día a día y después son detalles. Con los directivos también, cuando llegué firmé un contrato por dos años, el fútbol es un proceso, puedo decir que estoy en el cuadrangular y en octavos de final de Copa Libertadores”, dijo Javier Gandolfi sobre su salida.

Javier Gandolfi, técnico de Nacional. Foto: Instagram @nacionaloficial

Por su parte, el futbolista Edwin Cardona dijo que son cosas que pasan en el fútbol, pero no significa que no dejarán el 100 % en la cancha, teniendo en cuenta que el plantel ha tenido algunas bajas y algunas convocatorias para poder estar todos juntos, pero queda camino en donde lo intentarán hasta el final.