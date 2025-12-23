En vivo
Venezuela denuncia ante la ONU que EEUU quiere imponer una colonia con bloqueo de petroleros

La tensión entre ambos países se incrementó después de que EE. UU. interceptara en el Caribe otro petrolero llamado Centuries, que trasladaba crudo venezolano a refinerías de China.

Estados Unidos y Venezuela_AFP.jpg
Estados Unidos y Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

