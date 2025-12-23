En vivo
Silvestre Dangond cerrará un 2025 exitoso con presentación en la Feria de Cali

Silvestre Dangond cerrará un 2025 exitoso con presentación en la Feria de Cali

El guajiro vivió un 2025 llenó de logros y reconocimiento a nivel internacional gracias a su "Último Baile" y por eso lo despedirá como más le gusta: con música.

