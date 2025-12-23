Silvestre Dangond cerrará un 2025 exitoso con presentación en la Feria de Cali

Acaba otro año y, nuevamente, Silvestre Dangond confirmó por qué es uno de los artistas más importantes del país. No solo por el hecho de que llenó varios estadios en Colombia por el tour del “Último Baile”, sino porque fue el encargado de llevar el vallenato a nivel internacional nuevamente desde su talento.

Por eso, para cerrar el 2025 lo hará en lo que más le gusta: cantando y haciendo música. El guajiro tendrá su “Último Baile” del año en la Feria de Cali el 28 de diciembre en el diamante de Béisbol de la ‘Sucursal del Cielo’, allí, tendrá todo lo mejor de su repertorio en una noche que apunta a ser algo inolvidable.

El artista estará al lado de su amigo y colega Juancho de la Espriella en donde tendrán todos sus clásicos juntos, además de las canciones de este reciente trabajo hecho por los dos a inicios de este 2025.

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en Barranquilla // Foto: suministrada

Un año lleno de logros para Silvestre Dangond

Colombia y la música latina vivieron en 2025 uno de los capítulos más memorables de su historia reciente de la mano de Silvestre Dangond, la estrella latina del vallenato, quien protagonizó un año sin precedentes que lo consolida como el máximo embajador del género en el mundo. Con una gira histórica, cifras récord y reconocimientos internacionales, el artista urumitero no solo reafirmó su liderazgo musical, sino que elevó el vallenato a una dimensión cultural de alcance global.



Durante 2025, Silvestre Dangond logró un hito pocas veces visto en la industria musical colombiana: más de 15 estadios completamente llenos y más de 500 mil boletas vendidas, una cifra que resume la magnitud del fenómeno. El dato es contundente y simbólico: casi uno de cada 100 colombianos asistió a un concierto suyo. Un logro que trasciende lo comercial y se instala en el terreno de lo cultural, al reunir públicos de distintas generaciones, regiones y estilos bajo un mismo canto vallenato.

“Yo siempre he dicho que el vallenato es un sentimiento que nos atraviesa a todos. Ver estadios llenos, familias completas cantando una canción, es algo que no se puede explicar con números”, expresó Silvestre Dangond en entrevista, visiblemente emocionado por la respuesta del público a lo largo del año.