En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
César Julio Valencia
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / El reencuentro de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella gana un Latin Grammy

El reencuentro de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella gana un Latin Grammy

Lo que nació como un reencuentro como artistas y un homenaje a sus carreras como regalo para sus fans, terminó llevándose un premio internacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad