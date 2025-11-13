El reencuentro de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella gana un Latin Grammy

Tras su éxito en 2024, Silvestre Dangond anunciaba a inicios de 2025 que era momento de volver en el tiempo y le daba una gran noticia a sus seguidores: un nuevo álbum al lado de Juancho de la Espriella, que vio luz hasta mayo con 13 canciones que rápidamente conquistaron al público.

"El álbum no busca competir con nadie, ni llenar expectativas comerciales. Su propósito es emocional, genuino. Es un proyecto nacido del deseo, no de la necesidad”, aseguró Dangond. Por su parte, Juancho confesó: “Primero nos dimos gusto nosotros, sabiendo que al hacerlo también le daríamos una alegría inmensa a millones de seguidores que soñaban con este reencuentro”.

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella // Foto: suministrada

Acompañado de una gira, el álbum del "Último Baile" conquistó a todos en Colombia y las canciones se hicieron parte de miles de listas de reproducción en poco tiempo, llevando más alto el legado de ambos, ahora, meses después, este 13 de noviembre, Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella se subieron al escenaro en Las Vegas para recibir el Latin grammy por 'Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato'.

"Este Latin Grammy significa muchísimo para mí. "El Último Baile" fue un proyecto hecho con el alma, junto a mi hermano Juancho, para rendirle homenaje a nuestras raíces, a nuestra historia y a todos los que han mantenido vivo el vallenato. Gracias a la Academia, a mi equipo, a mi familia y, sobre todo, a mis silvestristas por acompañarme siempre en cada paso del camino", expresó el guajiro tras recibir la estatuilla.



El premio llega en un año histórico para el artista, en medio de su exitosa gira “El Último Baile”, que ha batido récords de asistencia en Colombia y se prepara para continuar por Latinoamérica y Estados Unidos en 2026. Cada concierto ha sido una muestra de su poder escénico y de la conexión inquebrantable con su público.