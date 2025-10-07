El Empire State de Nueva York, EEUU, se iluminó de rojo por Silvestre Dangond

El legado de Silvestre Dangond va más allá de Colombia y prueba de ello fue que este 6 de octubre, Nueva York se vistió de rojo para recibirlo y homenajearlo en el marco del Mes de la Hispanidad. Pero en especial el icónico Empire State Building iluminó su torre mundialmente famosa con un vibrante color rojo en honor al Silvestrismo.

“Me siento honrado y feliz de ver reflejado el rojo silvestrista en una ciudad tan importante como Nueva York,” dijo Silvestre Dangond. “Lo que significa esta ciudad para el mundo y para su gente es inmenso. Estoy orgulloso de llevar mi bandera por todo el mundo y profundamente agradecido por este reconocimiento — no solo al género vallenato, sino a mi país, Colombia, y a todos los latinos alrededor del mundo.”

Posó para fotos desde los observatorios de los pisos 86 y 102, con una vista panorámica de la ciudad que hoy refleja el color de su movimiento: el rojo.

Un hito que pocos artistas han conseguido, demostrando la importancia del artista en la música, no solo colombiana, sino en toda Latinoamérica. Un rojo alineado a su insignia como artista, que iluminó una de las ciudades más importantes del mundo, ubicada en el norte de Estados Unidos.



"La ceremonia especial de iluminación, realizada el lunes 6 de octubre, incluyó el primer encuentro con fanáticos en la historia del Empire State Building, protagonizado por Dangond, quien continúa siendo una figura clave en la evolución y expansión internacional del género vallenato", indicaron de su equipo.

A pesar de su apretada agenda, Silvestre Dangond continúa con una intensa temporada de trabajo que incluye múltiples compromisos promocionales.