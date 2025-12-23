Alerta roja en Santander: hospitales se quedan sin sangre antes del 24 de diciembre

Los hospitales de Santander enfrentan una crisis silenciosa pero peligrosa la escasez de sangre en el momento en que más se necesita.

El Hospital Universitario de Santander (HUS) confirmó que sus reservas están en niveles críticos, una situación que también fue advertida esta semana por el Hospital Internacional de Colombia.

Diciembre, tradicionalmente, es un mes marcado por el aumento de accidentes de tránsito, riñas, hechos de violencia y emergencias médicas.

A esto se suma un dato alarmante en Santander ya se reportan 21 personas quemadas con pólvora, ocho de ellas niños, lo que ha disparado la demanda de transfusiones y hemoderivados.



Sin embargo, mientras las emergencias crecen, los donantes disminuyen.

“Estamos en una época donde aumentan los accidentes, las riñas y las lesiones por inseguridad. Todo esto incrementa la necesidad de hemoderivados, pero al mismo tiempo baja el número de donantes. Necesitamos con urgencia sangre tipo O+, que aunque es común, es la que más escasea. Por eso hacemos un llamado a toda la comunidad santandereana para que done sangre y ayude a salvar vidas”, advirtió el médico Orlando Quintero, subgerente del HUS.

El Hospital Universitario de Santander es la principal institución pública de atención de mediana y alta complejidad del departamento. Allí llegan pacientes no solo de Santander, sino también de Arauca, el sur de Bolívar, el oriente antioqueño y Norte de Santander, lo que hace aún más crítica la situación.

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) informó que las reservas de sangre en sus bancos ubicados en Piedecuesta y en el Instituto Cardiovascular en Floridablanca se encuentran en niveles críticos, situación que pone en riesgo la atención oportuna de pacientes que requieren transfusiones y la realización de cirugías.

Las autoridades de salud insistieron en que cada donación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, especialmente en esta temporada donde las emergencias no dan tregua.