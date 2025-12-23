En vivo
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Santanderes  / Alerta roja en Santander: hospitales se quedan sin sangre antes del 24 de diciembre

Alerta roja en Santander: hospitales se quedan sin sangre antes del 24 de diciembre

Accidentes, riñas y quemados con pólvora disparan la demanda, mientras las reservas caen peligrosamente en diciembre. Autoridades piden ayuda urgente a la ciudadanía.

