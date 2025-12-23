¿Qué son los posbióticos y cómo influye en el metabolismo de las personas?

Las enfermedades metabólicas y los trastornos digestivos se han convertido en una preocupación creciente a nivel mundial, impulsados por malos hábitos alimenticios y una baja conciencia sobre el cuidado del intestino. De acuerdo con un metaanálisis publicado en Diabetes Research and Clinical Practice, entre el 12,5 % y el 31,4 % de la población adulta padece síndrome metabólico, un conjunto de factores de riesgo que incluye obesidad abdominal, resistencia a la insulina, alteraciones en los lípidos e hipertensión.

En este contexto, los posbióticos emergen como una alternativa innovadora para apoyar la salud intestinal y el metabolismo. En Colombia, las empresarias Beatriz Hincapié y Eliana Valencia han impulsado Posbion, un posbiótico que, según afirman, ha beneficiado a más de 50.000 personas en países como Estados Unidos, Ecuador, Perú y el Reino Unido. Su formulación actúa directamente sobre la microbiota intestinal y ayuda a reducir la acumulación de grasa visceral.

“Por un lado, contribuye a regular los niveles de grasas circulantes en el organismo y, por otro, actúa sobre la vía IGF-1, una hormona relacionada con la insulina que ayuda a controlar el azúcar en la sangre, favoreciendo un mejor equilibrio glucémico y mayor sensibilidad a la insulina”, explica Eliana Valencia.

De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry , el consumo de posbióticos ayuda a modular procesos inflamatorios asociados al metabolismo energético, optimizando el uso de nutrientes por parte del organismo. Además, los investigadores destacan su impacto positivo en la producción de metabolitos beneficiosos, relacionados con la regulación del apetito y una mejor respuesta frente a dietas altas en grasas.



En solo dos años en el mercado, Posbion —avalado por el Invima y la FDA— ha alcanzado un índice de satisfacción superior al 90 %, en línea con el crecimiento global del mercado de posbióticos, que podría superar los US$113.000 millones en 2029. Más allá del tratamiento de enfermedades, estos compuestos se consolidan como una herramienta preventiva y complementaria para mantener el equilibrio interno, apoyar un metabolismo eficiente y fortalecer la salud integral en medio de los desafíos de la vida moderna.