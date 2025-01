Detalles de renuncia de Efraín Juárez a Nacional; esto se sabe de la radical decisión

Como una ‘bomba’ cayó entre los hinchas de Atlético Nacional la renuncia del entrenador mexicano Efraín Juárez , que después de casi cinco meses de labores dejó a su cargo con una carta enviada a la directiva con carácter irrevocable, al parecer cansado de una serie de situaciones en el club.

Juárez, que consiguió la estrella 18 con el club ‘Verdolaga’, luego de ganarle al Deportes Tolima, y también la Copa Colombia frente al América, el eterno rival, en una definición que terminó en disturbios, optó por dejar su cargo; apenas 24 horas después de que agradecía al club por la oportunidad.

Publicidad

Según el periodista Felipe Sierra, uno de los que adelantó la noticia sobre su desvinculación, la principal razón sobre la determinación del entrenador ‘manito’ sucedió porque estarían contratando y desechando jugadores sin su consentimiento, lo que fue la ‘gota que rebosó la copa’.

¿Qué pasó con Efraín Juárez a Nacional?

El comunicador mencionó dos casos en particular del por qué Efraín Juárez pasó su renuncia ante Atlético Nacional: el desinterés del club en comprar los derechos deportivos del delantero Marino Hinestroza al Columbus Crew de los Estados Unidos, pero en especial el aval de la directiva al volante Matheus Uribe, que será refuerzo del club para el 2025.

Fue tal el enojo del técnico, que al parecer ni siquiera sabía que Uribe tendría exámenes médicos programados para este martes 14 de enero, que decidió por dejar su cargo a disposición del presidente del club, Sebastián Arango Botero; pese a los esfuerzos del dirigente para que torciera su decisión.

Publicidad

Sierra también contó que Juárez se enteró de una de las contrataciones hechas por el club, como la del extremo Faber Gil, ex Pachuca de México, a través de las redes sociales del club, lo que acrecentó su molestia por lo que estaría pasando al interior del club.

Otras situaciones, sin que sean menores en el rango de importancia, es la inminente salida del lateral izquierdo Álvaro Angulo y la contratación del extremo ecuatoriano Billy Arce, ex Santos de Brasil: un jugador que él no habría pedido para su equipo con miras al 2025.

Todo esto se dio apenas después de que el timonel, en entrevista a Fox Sports México, se mostraba agradecido por su llegada al equipo antioqueño, en el que reemplazó al experimentado Pablo Repetto: que no tuvo buenos resultados al frente de la institución.

Publicidad

“Hace mucho tiempo platicamos de prepararnos, buscar una oportunidad que Atlético Nacional me la dio hace 5 meses. Estoy viviendo lo que siempre soñé, espero que las cosas se me sigan dando para seguir soñando, hacer lo que más me apasiona que es mantenerme en el futbol”, dijo al citado medio.