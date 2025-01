Efraín Juárez habría presentado sorpresiva renuncia a Atlético Nacional: hinchas, en shock

Tal parece que la era del mexicano Efraín Juárez con Atlético Nacional llegó a su fin este martes 14 de enero, a menos de seis meses de haber llegado al ‘Rey de Copas’ y con dos títulos a cuestas: la Liga Colombiana, tras vencer al Deportes Tolima, y la Copa Colombia, frente al América de Cali.

De acuerdo con los periodistas Felipe Sierra y Juan David Londoño, el entrenador ‘manito’, de 36 años, presentó carta de renuncia a su cargo, por motivos que todavía no estarían claros, pero que obedecerían a la falta de refuerzos de peso para afrontar la Copa Libertadores.

Pese a que los directivos tratarían de convencer a Juárez para que continúe en el club, lo cierto es que la decisión estaría tomada, pues los casos de Marino Hinestroza, Álvaro Ángulo y Alfredo Morelos lo tendrían inconforme; ante las dificultades para su permanencia en el club.

El entrenador, que llegó el 28 de agosto de 2024 en reemplazo del uruguayo Pablo Repetto, al que los resultados no lo acompañaron, agradecía en diálogo con Fox Sports México el haber llegado al equipo antioqueño, en su primera experiencia como timonel.

“Hace mucho tiempo platicamos de prepararnos, buscar una oportunidad que Atlético Nacional me la dio hace cinco meses. Estoy viviendo lo que siempre soñé, espero que las cosas se me sigan dando para seguir soñando, hacer lo que más me apasiona que es mantenerme en el futbol”, expresó.

Aun el club verde no se pronuncia sobre las razones que les expuso Juárez para abandonar su cargo, en medio de la expectativa de la afición por lo que sería la temporada del club, que afrontaría Liga y Superliga en el primer semestre en el FPC, además de la fase de grupos de Copa Libertadores.

La decisión sin duda sacudió a los hinchas, que de las críticas por ser un desconocido en el entorno latinoamericano pasaron a los elogios hacia el estratega. Y sobre todo cuando el equipo había confirmado los fichajes del ecuatoriano Billy Arce, ex Santos de Brasil y del jugador Faber Gil, ex Pachuca de México.