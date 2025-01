Mensaje de Marino Hinestroza preocupa a hinchas de Nacional, ¿se va?

Pasan los días y, por ahora, la novela de Marino Hinestroza con Atlético Nacional no termina ante la falta de acuerdo entre el cuadro verdolaga y el cuadro Colombus Crew de Estados Unidos para la continuidad del volante para esta temporada 2025, en especial por la Copa Libertadores que disputará la institución.

Ahora, un mensaje en la cuenta de X del futbolista creció la preocupación: “Sin palabras”, fue el comentario del extremo, que, rápidamente, se hizo viral y dejó a la afición pensativa si continuará o no en este semestre; sin embargo, se dijo que esta publicación no estaría relacionada con su futuro en Atlético Nacional.

¿Marino Hinestroza continúa?

No se sabe. Aunque horas después de la publicación el periodista Pipe Sierra indicó que no continuará por falta de acuerdo, otras fuentes indican que aún se mantienen las negociaciones: “El extremo quiere quedarse para jugar Libertadores y está poniendo toda su disposición, pero el ‘verdolaga’ solo ha enviado ofertas de préstamo y todas fueron rechazadas, pues los de Ohio quieren venta”, fue lo que dijo, pero, por ahora, no existe confirmación oficial si realmente sale de la institución en esta temporada.

Pero es importante recordar que, a través de redes, el propio futbolista ha manifestado su deseo de continuar en Atlético Nacional para disputar la Copa Libertadores 2025, pero todo avanza lentamente y se aleja la posibilidad de que el extremo siga vistiendo la camiseta verdolaga en este año.

Marino Hinestroza en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional.

Los números de Hinestroza en Nacional

Llegó a Atlético Nacional en el segundo semestre de 2024 y rápidamente se convirtió en una pieza clave. Con 28 partidos y 4 goles, el extremo se ganó el cariño de la hinchada. Su deseo de quedarse es evidente: “En Nacional está todo, mi vida, todo”, aseguró en sus redes sociales. Sin embargo, su continuidad dependerá de un acuerdo entre el club y su equipo de origen.