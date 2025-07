Así le ha ido a Marlos Moreno antes de su regreso a Atlético Nacional: más de 10 equipos

Debutó en 2015 cargado de sueños bajo el mando de Reinaldo Rueda para volverse determinante en poco tiempo y, un año después, conquistó la Copa Libertadores con el equipo de sus amores para dar el salto al fútbol europeo tras que el Manchester City se fijara en su talento para la compra directa.

Así fue como Marlos Moreno llegó al viejo continente con el sueño de convertirse en una figura reconocida a nivel mundial, pero en el camino las cosas no salieron del todo bien y comenzó a pasar de equipo en equipo sin encontrar una estabilidad fija y, en 2025, fue oficializado como fichaje de Atlético Nacional tras una extensa etapa en diversos clubes en Europa.

Los números de Marlos Morenos tras su salida de Atlético Nacional

Fue fichado por Manchester City, pero nunca llegó a ser tenido en cuenta por Pep Guardiola en sus planes y en su primera temporada en Europa fue enviado al Deportivo La Coruña de España en donde logró jugar un saldo de 23 partidos, pero que no fueron suficiente para que el cuadro albiazul comprara al colombiano por lo que su carrera continuó en Girona, equipo que hace parte del City Group, propietarios del conjunto celeste, pero allí tuvo seis para el olvido y solo disputó 4 partidos.

Marlos Moreno en España // Foto: AFP

Al no tener suerte en Europa, en 2018 llegó a Flamengo de Brasil en donde compartiría la posición con la promesa del conjunto carioca: Vinicius Jr, que rápidamente le ganó la posición y terminó llamando la atención del Real Madrid. Pero Marlos no tuvo la misma suerte y, aunque disputó 33 partidos, no se consolidó y fue enviado al Santos Laguna de México en 2019.

Allí, en 6 meses disputó 17 partidos y tomó la decisión de volverlo a intentar en Europa por lo que llegó al Portimonense de Portugal para disputar la temporada 2019/20, pero al año terminó en el fútbol de Bélgica en donde estuvo dos temporadas pasando por Lommel Sportkring y K.V Kortrijk sin la posibilidad de consolidarse.

Marlos Moreno en México // Foto: AFP

Volvió a sonar con fuerza cuando en 2022 llegó al fútbol francés con Troyes, pero fue una etapa para el olvido en donde solo disputó 3 encuentros y rápidamente terminó en el Konyasport de Turquía en donde disputó 43 partidos.

Su último club fue Tenerife de la segunda división de España en donde tuvo varios partidos, pero no convenció y terminó como agente libre para regresar a Atlético Nacional.



Así le fue a Marlos Moreno en Atlético Nacional

Debutó en 2015 y en tan solo un año disputó 43 partidos, que le permitieron salir campeón de la liga local y la Copa Libertadores como una de las principales figuras, incluso, llamado por Pékerman a la Selección Colombia en ese momento.