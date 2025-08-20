Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Uribe en libertad
Alfredo Saade
Tensión Venezuela - EEUU
Mesitas del Colegio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Eliminatorias  / Futbolista de Atlético Nacional se disculpó con hinchas por eliminación en Libertadores

Futbolista de Atlético Nacional se disculpó con hinchas por eliminación en Libertadores

El cuadro verdolaga se despidió de la Copa Libertadores tras perder en tanda de penales frente a Sao Paulo y ahora se enfocará en la Liga BetPlay.

Atlético Nacional, eliminado de Copa Libertadores.jpg
Atlético Nacional, eliminado de Copa Libertadores //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: agosto 20, 2025 05:34 p. m.

Decepción en Medellín de parte de los hinchas de Atlético Nacional tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores, en especial por las ocasiones fallida en el duelo de ida y los dos penales que pudieron cambiar todo que no pudo concretar en su momento Edwin Cardona.

El equipo regresó de Brasil luego del encuentro y llegó en horas de la mañana de este miércoles, 20 de agosto, a Medellín y, allí, hablaron con algunas personas sobre el partido, pero solo uno de ellos se refirió al partido y fue Jorman Campuzano, quien se disculpó por la eliminación con toda la afición.

“No es de tirar nombres ni de quién debe dar la cara, esto es todos. Pasar la página, no cumplimos el objetivo que queríamos. Pedirles disculpas a todos los hinchas, no solo a los que viajaron que sabemos que el esfuerzo fue mucho más, pero a todos en Colombia. Se nos escapó. Hicimos un buen partido en casa y uno bueno acá, nada, a veces las cosas del fútbol y pasar la página”, expresó en diálogo con Blog Verdolaga.

Cabe recordar que, en la serie de 180 minutos, Atlético Nacional no perdió contra Sao Paulo y fueron los penales los que definieron la clasificación en competencia. Desde los 11 pasos los que fallaron fueron Matheus Uribe y Marino Hinestroza; además, en toda la llave el equipo falló dos penales en Medellín por parte de Cardona y se dio una expulsión de visitante, también de él.

Ahora, el equipo paisa se enfocará 100 % en la liga local y la copa, pues no tendrá más competencia continental, por lo menos, en 2025. El próximo duelo del cuadro verdolaga será contra América de Cali el próximo domingo, 24 de agosto, en el Pascual Guerrero por la fecha 8 de la Liga BetPlay en donde buscarán recuperar la confianza tras la eliminación.

Jorman Campuzano en Atlético Nacional (1).jpg
Jorman Campuzano en Atlético Nacional //
Foto: Atlético Nacional

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Jorman Campuzano

Atlético Nacional

Copa Libertadores