Futbolista de Atlético Nacional se disculpó con hinchas por eliminación en Libertadores

Decepción en Medellín de parte de los hinchas de Atlético Nacional tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores, en especial por las ocasiones fallida en el duelo de ida y los dos penales que pudieron cambiar todo que no pudo concretar en su momento Edwin Cardona.

El equipo regresó de Brasil luego del encuentro y llegó en horas de la mañana de este miércoles, 20 de agosto, a Medellín y, allí, hablaron con algunas personas sobre el partido, pero solo uno de ellos se refirió al partido y fue Jorman Campuzano, quien se disculpó por la eliminación con toda la afición.

“No es de tirar nombres ni de quién debe dar la cara, esto es todos. Pasar la página, no cumplimos el objetivo que queríamos. Pedirles disculpas a todos los hinchas, no solo a los que viajaron que sabemos que el esfuerzo fue mucho más, pero a todos en Colombia. Se nos escapó. Hicimos un buen partido en casa y uno bueno acá, nada, a veces las cosas del fútbol y pasar la página”, expresó en diálogo con Blog Verdolaga.

Cabe recordar que, en la serie de 180 minutos, Atlético Nacional no perdió contra Sao Paulo y fueron los penales los que definieron la clasificación en competencia. Desde los 11 pasos los que fallaron fueron Matheus Uribe y Marino Hinestroza; además, en toda la llave el equipo falló dos penales en Medellín por parte de Cardona y se dio una expulsión de visitante, también de él.

Ahora, el equipo paisa se enfocará 100 % en la liga local y la copa, pues no tendrá más competencia continental, por lo menos, en 2025. El próximo duelo del cuadro verdolaga será contra América de Cali el próximo domingo, 24 de agosto, en el Pascual Guerrero por la fecha 8 de la Liga BetPlay en donde buscarán recuperar la confianza tras la eliminación.